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Hizan’da MTSK kursu açıldı

Bitlis’in Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Motorlu Taşıt Sürücüleri Sınav Sorumlusu (MTSK) kursu açıldı.Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Özdemir, müdürlükleri bünyesinde açtıkları MTSK kursuna 83 kursiyerin...

Hizan’da MTSK kursu açıldı

Bitlis’in Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Motorlu Taşıt Sürücüleri Sınav Sorumlusu (MTSK) kursu açıldı.Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Özdemir, müdürlükleri bünyesinde açtıkları MTSK kursuna 83 kursiyerin...

12 Nisan 2018 Perşembe 15:49
Hizan’da MTSK kursu açıldı

Bitlis’in Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Motorlu Taşıt Sürücüleri Sınav Sorumlusu (MTSK) kursu açıldı.

Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Özdemir, müdürlükleri bünyesinde açtıkları MTSK kursuna 83 kursiyerin katıldığını söyledi. Özdemir, “Ehliyet sınavlarında görev alacak gözetmenlerin eğitimleri tamamlandı. Hizan Sürücü Kursu ile ortaklaşa yaptığımız uygulama sınavında başarılı olan kursiyerler belgelerini alarak gözetmenliğe hak kazandılar. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce açtığımız ve açacağımız kurslarla vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışıyoruz” dedi.
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