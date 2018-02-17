Hizan’da "Merkezim Her Yerde" projesi

Bitlis’in Hizan ilçesinde Gençlik Merkezi’nin yürüttüğü, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında merkez çalışanları, öğrenciler ile bir araya geldi.
Gençlik lideri Murat Aydın, Kadir Has Anadolu Lisesi öğrencileriyle Gençlik Merkezindeki kurslar hakkında bilgi verdi. Öğrencilerle bir süre yakından ilgilenen Murat Aydın, sınıfta timsah oyunu oynadılar. Gençlik lideri Murat Aydın, gençlik merkezi olarak bütün gençlere ulaşacaklarını söyledi.Aydın, amaçlarının en ücra köşesindeki gençlere hizmet vermek olduğunu belirtti.