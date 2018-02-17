Hizan’da "Merkezim Her Yerde" projesi

Bitlis’in Hizan ilçesinde Gençlik Merkezi’nin yürüttüğü, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında merkez çalışanları, öğrenciler ile bir araya geldi.Gençlik lideri Murat Aydın, Kadir Has Anadolu Lisesi öğrencileriyle Gençlik Merkezindeki...