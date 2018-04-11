Hizan Gençlik Merkezinden polise ziyaret

Bitlis’in Hizan Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, Hizan İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünü kutladılar.

Ziyarette konuşan Gençlik Merkezi Lideri Murat Aydın, polisleri bu güzel günlerinde yalnız bırakmadıklarını, her zaman yanlarında olduklarını ve onları unutmadıklarını söyleyerek, ’’Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünü sebebiyle gönüllü gençlerimizle birlikte vatanımızın bütünlüğü ve selameti için canlarını gözlerini kırpmadan siper edip mücadele eden polislerimizi görev başında ziyaret edip, naçizane hediyemizi takdim ettik. Bizleri hoş sohbetleri ile misafir eden İlçe Emniyet Amirimiz İbrahim Kurt’a ve diğer tüm polislerimize teşekkür ederiz. Allah tüm güvenlik güçlerimize güç, kuvvet ve selamet versin’’ dedi.