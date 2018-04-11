Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
108994
ALTIN
180.393
DOLAR
4.1492
STERLİN
5.8942
EURO
5.1350

Hizan Gençlik Merkezinden polise ziyaret

Bitlis’in Hizan Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, Hizan İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünü kutladılar.Ziyarette konuşan Gençlik Merkezi Lideri Murat Aydın, polisleri...

Hizan Gençlik Merkezinden polise ziyaret

Bitlis’in Hizan Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, Hizan İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünü kutladılar.Ziyarette konuşan Gençlik Merkezi Lideri Murat Aydın, polisleri...

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:27
Hizan Gençlik Merkezinden polise ziyaret

Bitlis’in Hizan Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, Hizan İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünü kutladılar.

Ziyarette konuşan Gençlik Merkezi Lideri Murat Aydın, polisleri bu güzel günlerinde yalnız bırakmadıklarını, her zaman yanlarında olduklarını ve onları unutmadıklarını söyleyerek, ’’Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünü sebebiyle gönüllü gençlerimizle birlikte vatanımızın bütünlüğü ve selameti için canlarını gözlerini kırpmadan siper edip mücadele eden polislerimizi görev başında ziyaret edip, naçizane hediyemizi takdim ettik. Bizleri hoş sohbetleri ile misafir eden İlçe Emniyet Amirimiz İbrahim Kurt’a ve diğer tüm polislerimize teşekkür ederiz. Allah tüm güvenlik güçlerimize güç, kuvvet ve selamet versin’’ dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatvanlı öğrencilerden polise ziyaret
Tatvanlı öğrencilerden polise ziyaret
Bitlis’te ‘Ben Nasıl Ben Oluyorum?’ semineri
Bitlis’te ‘Ben Nasıl Ben Oluyorum?’ semineri
Hizan’da trafik kazası; 5 yaralı
Hizan’da trafik kazası; 5 yaralı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim