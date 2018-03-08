Güroymak’ta ‘Kadınlar Günü’ etkinlikleri

Bitlis’in Güroymak İlçe Sağlık Müdürlüğü ebe ve hemşireleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde köyleri ziyaret ettiler.

Güroymak İlçe Mağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ebe ve hemşirelerin Kadınlar Günü’nde köylerin ziyaret ettiği belirtilerek, “Evlerimizin neşesi, yuvalarının mimarı olan, çocuklarının ilk öğretmeni kızlarımıza, ablalarımıza, kardeşlerimize ve teyzelerimize karanfil dağıttık. Doğduğunda babasına cennet kapıları açılan, evlendiğinde kocasının imanının yarısı olan, anne olduğunda ayaklarının altında cenneti taşıyan kadınların günü kutlu olsun” denildi.