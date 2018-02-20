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Güroymak doğalgaza kavuşuyor

Bitlis’in Güroymak Belediyesi, Bitlis, Bingöl, Muş Doğalgaz Dağıtım A.Ş şirketiyle doğalgaz protokolü imzaladı.Güroymak Belediyesinde gerçekleşen protokolde Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu ve Doğugaz Bitlis, Bingöl,...

Güroymak doğalgaza kavuşuyor

Bitlis’in Güroymak Belediyesi, Bitlis, Bingöl, Muş Doğalgaz Dağıtım A.Ş şirketiyle doğalgaz protokolü imzaladı.Güroymak Belediyesinde gerçekleşen protokolde Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu ve Doğugaz Bitlis, Bingöl,...

20 Şubat 2018 Salı 13:20
Güroymak doğalgaza kavuşuyor

Bitlis’in Güroymak Belediyesi, Bitlis, Bingöl, Muş Doğalgaz Dağıtım A.Ş şirketiyle doğalgaz protokolü imzaladı.

Güroymak Belediyesinde gerçekleşen protokolde Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu ve Doğugaz Bitlis, Bingöl, Muş Doğalgaz Genel Müdürü Turgut Kızılkaya tarafından hazırlanan doğalgaz protokolü imzalandı. İmzalanan protokolde yüklenici firma tarafından 15 Nisan 2018 tarihinde çalışmalara başlanacak. 2018 yılı içerisinde ilçenin yüzde 70’inde doğalgaz çalışmalarının tamamlanacağını belirten Alibeyoğlu, "Firma yetkilileri ile 2018 yılı içerisinde ilçemize doğalgaz gelmesi ile alakalı protokolü imzalanmış bulunmaktayız. İnşallah 2018 yılı sonuna kadar ilçemize tasarlamış olduğumuz doğalgaz programı kapsamında yüz 70’ni halledeceğiz. Biz doğalgazı önemsiyoruz çünkü doğalgaz daha sağlıklı bir enerji kaynağı, çevre dostu ve vatandaşlarımızın da ekonomisine çok ciddi manada katkı sağlayacağını inandığımız bir enerji kaynağıdır. Bunu ilçemize kavuşturmanın sevincini yaşıyoruz. Belediye olarak da yine vatandaşımıza önemli ve kayda değer büyük bir hizmeti getirmiş olmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Bu uzunca bir süreç hedefimiz ilçemizin tamamını doğalgaza kavuşturmak. Dolayısıyla bu uzun bir süreçte yapılacak çalışmalardan dolayı vatandaşlarımızın da bize katkı sağlayacağını sabır göstereceğini ve anlayışla bizi karşılayacaklarını temenni ediyoruz. Bu önemli ve güzel hizmetin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Protokol imzalanması sırasında, Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Doğalgaz firmasının Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, Yönetim Kurulu üyesi Remzi Demircan ve Belediye personelleri katıldı.
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