Gönül Elçilerinden Tatvan ziyareti

Gönül Elçileri tarafından Balıkesir ile Tatvan arasında kurulan gönül köprüsü kapsamında okullar ziyaret edildi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun eşi Didar Kafaoğlu öncülüğünde, Balıkesir Gönül Elçileri ile Tatvan Gönül Elçileri arasında oluşturulan gönül köprüsü kapsamında okullar ziyaret edildi. Okul ziyaretleri gerçekleştiren Gönül Elçileri, öğretmenlere çiçek, öğrencilere çikolata ve okul öncesi çocuklara da oyuncak dağıttı. Okul ziyaretleri sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan “okuma yazma bilmeyen kalmasın” seferberliği kapsamında, Bitlis’in Tatvan ilçesinde açılan okuma-yazma kurslarını ziyaret eden Gönül Elçileri kursa katılan kadınlara çiçek vererek, katılımlarından dolayı kadınları tebrik etti.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay’ı makamında ziyaret eden Gönül Elçileri, son olarak Tatvan Aile Destek Merkezi’ni (TADEM) ziyaret ederek kurslara katılan kadınlarla sohbet edip, TADEM’de yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Balıkesir’den Tatvan’a gönül köprüsü kurmanın gururu içinde olduklarını ifade eden Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi Arzu Özkan, “Bu kapsamda yürütülen çalışmalara olan katkılarından dolayı ilçe halkı adına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve eşi Didar Kafaoğlu’na teşekkür ediyorum. Köy çocuklarımız için yürütülen ‘bir ışıkta sen ol’ kampanyamızda bizlere ışık oldular. Köy okullarındaki çocuklarımızla bir araya geldiler ve onlara hediyeler verdiler” dedi.

Okuma - yazma seferberliği kapsamında ilçede ve bağlı köylerde titiz bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ise, “Sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu ve Kaymakamımız Mehmet Ali Özkan ile değerli eşlerinin desteğiyle, ilçemizde okuma - yazma bilmeyen bin 351 vatandaşlarımıza ulaştık ve onlar için kurs açtık. Bu kurslar 2 ay sürecek ve inşallah kurs sonunda Halk Eğitimi Merkezi ile birlikte onlara ikinci kademe belgesi vermeyi düşünüyoruz. Bu seferberlik ilçemiz genelinde tüm hızıyla devam ediyor ve okuma - yazma bilmeyen hiç kimse kaymayana kadar da sürecek” şeklinde konuştu.

Okul ziyaretleri programına, Tatvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Emine Ödemiş ile Koordinatör Sıdıka İmran Tolacıoğlu katıldı.