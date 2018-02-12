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Emniyet Genel Müdürlüğünden Adilcevaz’a 360 bin liralık eğitim desteği

Bitlis’in Adilcevaz Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 360 bin liralık eğitim desteği sağlandı.Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Emniyet Genel Müdürlüğü...

Emniyet Genel Müdürlüğünden Adilcevaz’a 360 bin liralık eğitim desteği

Bitlis’in Adilcevaz Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 360 bin liralık eğitim desteği sağlandı.Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Emniyet Genel Müdürlüğü...

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:47
Emniyet Genel Müdürlüğünden Adilcevaz’a 360 bin liralık eğitim desteği

Bitlis’in Adilcevaz Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 360 bin liralık eğitim desteği sağlandı.

Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 360 bin liralık kaynaktan ilçedeki okullara 10 bin adet kitap aldıklarını ve iki okula zenginleştirilmiş kütüphane kuracaklarını söyledi. Kaymakam Karaman, hazırlanan proje sayesinde ilçedeki eğitime önemli katkı sağlandığını ifade ederek, “Kaymakamlık olarak İlçe Emniyet Müdürlüğüyle ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü; gençlerin ve çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak adına ekonomik anlamda destek verdi. Bu proje farklı coğrafyalarda ve yerlerde bulunan okullarımıza kitap ve maddi anlamda destek vererek kalkındırma amaçlı bir projedir. İlçemize bu projeden 360 bin lira civarında bir kaynak aktarıldı. Bu kaynaktan okullarımızın kütüphanelerinde kullanılmak üzere 10 bin adet kitap aldık ve kitapların dağıtımına başladık. Kaynağın geri kalan kısmından ise ilçemizde bulunan iki tane okulumuza zenginleştirilmiş kütüphane yapacağız. Bu projenin finans kaynağının sağlanmasında belediye başkanımızın çok önemli katkıları oldu. Belediye başkanımıza ve Emniyet Genel Müdürümüz Selami Altınok’a projeye katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projenin tüm eğitim camiasına ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ise, “İlçe Kaymakamımız ve belediye başkanımızın katkılarıyla Emniyet Genel Müdürlüğünden ilçemize bir kaynak aktarıldı ve bu kaynakla okullarımıza 10 bin adet kitap alındı. Bu kitapları okullarımıza dağıtmaya başladık. Bu kitapların çocuklarımıza okuma ve anlama yönünden büyük faydaları olacaktır. Bu projenin kazandırılmasında emeği geçen herkese eğitim camiası adına teşekkür ediyorum” dedi.

Proje kapsamında alınan 10 bin adet kitabın okul müdürleri aracılığıyla okullara dağıtımı yapıldı. Kitaplar, okul kütüphanelerinde öğrencilerin hizmetine sunulacak.
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