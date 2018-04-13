Ekonomi Bakanlığı bürokratları Bitlis esnafıyla bir araya geldi

Ekonomi Bakanlığı bürokratları, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) esnaflarla bir araya geldi.

Toplantıya Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Vekili Dr. Mehmet Yurdal Şahin, Daire Başkanı Mehmet Elbir, Daire Başkanı Ayşegül Atay, İhracatı Geliştirme Uzmanı Bora Esen, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Mehmet Eray Aslantaş ve Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Tuğçe Terzi katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, bölgenin ekonomik olarak yeniden canlanması için devlet desteklerinin daha fazla verilmesi gerektiğini belirtti. Bölgede yaşanan olayların göçü tetiklediğini, bu nedenle bölgede tarım ve hayvancılıkta ciddi düşüşler yaşandığına dikkati çekti. Tezcan, “Bitlis; bölgede yaşanan terör olaylarından dolayı sürekli sermaye ve beyin göçü vermiş, bunun yanında çok az düzeyde işsiz göçü almıştır. Bölge ekonomimiz tarım ve hayvancılıktır. Ancak bugünün koşullarına baktığımız zaman; tarım ve hayvancılık eski orana göre yüzde 20’lerin seviyesindedir. Bu da ticarete yansıdığı gibi şehir merkezini tekrar göçe zorladığını ve bu konuda devletin tekrar köye dönüşlerde ve tarımı daha çok desteklemesi lazım” dedi.

Organize sanayi bölgesinde bedelsiz arsa tahsisinde son günün 12 Nisan olduğunu, bundan sonra burada bedelsiz arsa tahsislerinin yapılamayacağını da dile getirdi. Tezcan, organize sanayi bölgesinde 35’e yakın başvuru olduğunu, ancak 15 şirketin gelerek sözleşme imzaladığını dile getirdi.

Tezcan, bölgede ekonomik kalkınmanın olmazsa olmazlarından birinin havaalanı olduğunu da dile getirerek, ulaşım olmayan yerde ekonomiden de söz etmenin güç olduğu vurguladı. “Yatırımcının bölgeye gelmeden önce ilk sorduğu sorunun havaalanı Van mı?” olduğunu da dile getiren Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bölgede son yıllarda konfeksiyon sektöründe artış yaşandı. Ancak burada dikim yapan firmaların en büyük sorunu nakliyedir. İstanbul’dan aldığı hammaddeyi Bitlis’e getirip dikiyor, tekrardan İstanbul’a gönderip pazarlıyor. Buradaki ciddi nakliye gideri İstanbul’daki konfeksiyoncularla rekabetini bitiriyor. Bu konuda devlet desteğinin sağlanması çok önemlidir.”

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Vekili Dr. Mehmet Yurdal Şahin ise, Bakanlık olarak bölgedeki ekonomik sorunları yerinde görmek ve dinlemek üzere Bitlis’e geldiklerini, 2 günlük ziyaretlerinin bugünkü durağının esnaflarla bir araya gelmek olduğunu söyledi. Şahin, “Geçen yıl nisan ayından beri biz Türkiye’de tüm illerimizdeki yatırımcılarımızı ziyaret ediyoruz. Bakanlığımızın özel sektör için oluşturduğu uygulamaları, politikaları, sahadaki çalışmaların memnuniyetini tespit etmek amacıyla bu illerimizi ziyaret ediyoruz. Bu yaptıklarımızın geri beslemesini almak istiyoruz. Sadece bakanlığımızla ilgili değil, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla da yaşadığınız sıkıntılar, öneriler ve görüşleri de almaya geldik. Bitlis’e geldiğimizde 3 tane firmamızı ziyaret ettik. Hem tesislerini gezdik hem de varsa sıkıntı, öneri onları dinledik. Buradan Muş’a geçeceğiz. Aynı toplantılarımızı burada da sürdüreceğiz” diye konuştu.

Açıklamaların ardından esnafların sorunlarını dinleyen bürokratlar, daha sonra Muş’a hareket ettiler.