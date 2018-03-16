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Çanakkale şehitleri Adilcevaz’da anıldı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla program düzenlendi.İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal...

Çanakkale şehitleri Adilcevaz’da anıldı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla program düzenlendi.İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal...

16 Mart 2018 Cuma 17:04
Çanakkale şehitleri Adilcevaz’da anıldı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Hıdırşah İlköğretim Kurumu tarafından hazırlanan programda, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından, tiyatro ve slayt gösterileri sunuldu. Gösteriler kapsamında 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekâtında El Bab’ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan’ın şehit olmadan kısa bir süre önce babası ile yaptığı görüşmeler canlandırıldı. Vatandaşların duygu dolu anlar yaşadığı programda, şehidin babası ve kardeşi gözyaşlarını tutamadı.

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etlikleri çerçevesinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Programa Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Başkan Yardımcısı İzzet Ekem, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Oğuz Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, kurum amirleri, şehit ve gazi aileleri, muhtarlar, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan, İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan program kapsamında, 1994 yılında Ağrı’da şehit olan Yusuf Sayan’ın kabrinin ziyaret edilmesinin ardından, Cuma namazından önce Çanakkale şehitleri için Mevlid-i Şerif okunarak tüm şehitler için dualar yapıldı.
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