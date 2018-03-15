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Bitlis’te PKK/KCK operasyonu

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen PKK/KCK operasyonu kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Bitlis’te PKK/KCK operasyonu

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen PKK/KCK operasyonu kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

15 Mart 2018 Perşembe 19:53
Bitlis’te PKK/KCK operasyonu

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen PKK/KCK operasyonu kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, Terör Örgütü Üyesi Olmak, suçlaması ile 15 Mart 2018 tarihinde 5 şahıs ve adrese yönelik Bitlis ili merkez, Tatvan ve Hizan ve ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde A.B., B.A., N.Y., F.G., E.G. isimli 5 şahıs yakalanmıştır. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ve fotoğraflar ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.
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