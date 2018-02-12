Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115068
ALTIN
161.426
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2644
EURO
4.6660

Bitlis’te okul kantinleri denetlendi

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlığını korumak ve işletmelerin daha düzenli çalışmasını sağlamak amacıyla il merkezinde bulunan ilk ve ortaöğretim kurumlarının kantinlerini denetledi.Öğrencilerin eğitim...

Bitlis’te okul kantinleri denetlendi

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlığını korumak ve işletmelerin daha düzenli çalışmasını sağlamak amacıyla il merkezinde bulunan ilk ve ortaöğretim kurumlarının kantinlerini denetledi.Öğrencilerin eğitim...

12 Şubat 2018 Pazartesi 14:03
Bitlis’te okul kantinleri denetlendi

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlığını korumak ve işletmelerin daha düzenli çalışmasını sağlamak amacıyla il merkezinde bulunan ilk ve ortaöğretim kurumlarının kantinlerini denetledi.

Öğrencilerin eğitim öğretim gördükleri okullarda daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda alışveriş yapması için okul kantinlerini sürekli denetlediklerini belirten Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, eğitim mekanlarının daha sağlıklı hale getirilmesi için denetimlerin sürdürüleceğini söyledi. Eğitim mekanlarının daha sağlıklı hale getirilmesi için üzerlerine düşen her neyse onu yapacaklarını kaydeden Ustaoğlu, “Zabıta ekiplerimiz öğrencilerimizin gıda alıp tükettiği okul kantinlerini sürekli denetim altında tutuyor. Gerektiğinde işletmecileri uyarıyor, okul müdürlerine bilgi veriyoruz. Öğrencilerimizin sağlıklı gıdalar tüketmesi için üstümüze düşen görevleri eksiksiz yapmaya çalışıyoruz. Sadece okullarımızda değil, il merkezinde fırınlar, pastaneler, kahvehane ve oteller gibi halkın sağlını doğrudan etkileyen tüm mekânlarda denetimimiz sürekli yapılmaktadır” dedi.

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi doğrultusunda okul kantinlerinde satışı yasaklanan gazlı, aromalı ve kolalı içecekler ile kızartma ve cips türü ürünlerle ilgili Bitlis merkeze bağlı ilk ve ortaöğretim okullarının kantinlerinde denetimlerde bulundukları belirtildi. Açıklamada, “Bunun yanında hijyen, ruhsat, yangın tüpü gibi genel tertip düzenini kontrol ediyoruz. Ayrıca kantinler de yapmış olduğumuz denetimlerde özellikle çabuk bozulabilen ve açıkta satılan gıda ürünleri ile sağlık bilgisi konusunda okul kantini işletmecilerine uyarılarda bulunup, iş yeri açma ruhsatlarını da kontrol ettik. Denetimlerimiz eğitim sezonu boyunca devam edecek” denildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emniyet Genel Müdürlüğünden Adilcevaz’a 360 bin liralık eğitim desteği
Emniyet Genel Müdürlüğünden Adilcevaz’a 360 bin liralık eğitim desteği
Vali Ustaoğlu: “Bu ihanet şebekesine hep birlikte dur dememiz lazım”
Vali Ustaoğlu: “Bu ihanet şebekesine hep birlikte dur dememiz lazım”
BİGACEM’in “Genç Gazeteciler” Projesi başladı
BİGACEM’in “Genç Gazeteciler” Projesi başladı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim