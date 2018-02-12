Bitlis’te okul kantinleri denetlendi

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlığını korumak ve işletmelerin daha düzenli çalışmasını sağlamak amacıyla il merkezinde bulunan ilk ve ortaöğretim kurumlarının kantinlerini denetledi.

Öğrencilerin eğitim öğretim gördükleri okullarda daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda alışveriş yapması için okul kantinlerini sürekli denetlediklerini belirten Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, eğitim mekanlarının daha sağlıklı hale getirilmesi için denetimlerin sürdürüleceğini söyledi. Eğitim mekanlarının daha sağlıklı hale getirilmesi için üzerlerine düşen her neyse onu yapacaklarını kaydeden Ustaoğlu, “Zabıta ekiplerimiz öğrencilerimizin gıda alıp tükettiği okul kantinlerini sürekli denetim altında tutuyor. Gerektiğinde işletmecileri uyarıyor, okul müdürlerine bilgi veriyoruz. Öğrencilerimizin sağlıklı gıdalar tüketmesi için üstümüze düşen görevleri eksiksiz yapmaya çalışıyoruz. Sadece okullarımızda değil, il merkezinde fırınlar, pastaneler, kahvehane ve oteller gibi halkın sağlını doğrudan etkileyen tüm mekânlarda denetimimiz sürekli yapılmaktadır” dedi.

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi doğrultusunda okul kantinlerinde satışı yasaklanan gazlı, aromalı ve kolalı içecekler ile kızartma ve cips türü ürünlerle ilgili Bitlis merkeze bağlı ilk ve ortaöğretim okullarının kantinlerinde denetimlerde bulundukları belirtildi. Açıklamada, “Bunun yanında hijyen, ruhsat, yangın tüpü gibi genel tertip düzenini kontrol ediyoruz. Ayrıca kantinler de yapmış olduğumuz denetimlerde özellikle çabuk bozulabilen ve açıkta satılan gıda ürünleri ile sağlık bilgisi konusunda okul kantini işletmecilerine uyarılarda bulunup, iş yeri açma ruhsatlarını da kontrol ettik. Denetimlerimiz eğitim sezonu boyunca devam edecek” denildi.