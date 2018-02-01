Bitlis’te ‘okul güvenliği ve uyuşturucu ile mücadele’ toplantısı

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında okul güvenliği, uyuşturucuyla mücadele ve okul servisleri konulu toplantı gerçekleştirildi.

Bitlis Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, muhtarlar ve kurum amirleri katıldı. Toplantının amacının ülkenin kanayan yarası haline gelen uyuşturucu belasında çocukları korumak ve olabildiğince uzak tutmak olduğunu söyleyen Ustaoğlu, “Türkiye’nin nasıl ki yıllardır bir terör belası varsa bu da uyuşturucu belasıdır. Bilindiği üzere uyuşturucu illeti ülkemizin kanayan yarası olmuş durumda. Bizler de bu durumu yavaşlatma ve durdurmaya çalışma kapsamında belirli projeler ve çalışmalar yaparak bu güzel ve kadim kentin çocuklarını bu illetten kurtarabilmeyi amaçlıyoruz. Hal böyle olunca bizlerle birlikte toplumun her kesimine büyük iş düşüyor. Gerek aileler ve okul müdürleri başta olmak üzere camii imamlarımız, mahalle muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşu üye ve yöneticilerimiz hep birlikte bu konunun üstüne eğilip yaşanan kötü gelişmelere dur demeliyiz. Biz valilik olarak kullanmayan harabe halindeki binaları ya kullanıma kazandırarak yâ da yıkarak onların kötü maddeleri kullanabilecekleri alanları yok etmekle yükümlüyüz. Okul müdürlerimiz ve okullardaki bütün çalışanlarımız ise gençlerimizi takip etmekle mecburdurlar. Okul müdürlerimiz ve çalışanlarımız, gençlerimizin nerelere takıldıklarını okul zamanlarında ve sonrasında kimlerle takıldıklarını takip edip velilere bildirmelidirler. Bitlis kadim bir kent, kendine yakışan muhteşem bir tarihi de mevcut, o yüzden bizlerde bu memlekette olduğumuz sürece bu kadim kente yakışır bireyler yetiştirmekle mükellefiz” dedi.

Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz ise, geçmiş toplantıda kararlar alındığını ve uygulanmaya koyulduğunu dile getirerek, “Okullarla ilgisi olmayan kişilerin okul çevresine yaklaştırılmamaları konusunda bir karar almıştık. Okulların dağılma saatinde öğrenciler eğer birine teslim edilmesi gerekiyorsa, bu kişinin ailesi olması gerekiyor. Çünkü kötü niyetli insanların kol gezdiği günümüzde, çocuklarımızı tanımadığımız yabancı kişilere teslim ettiğimizde kötü alışkanlıklara yakalanma durumlarının daha fazla olduğu görülüyor. Eğitim öğretim saatleri içinde öğrencilerin kesinlikle dışarıya bırakılmaması gerekir. Bunun yanında okul kantinlerinde ve diğer yerlerde çalışan insanların güvenlik soruşturmalarının detaylı bir şekilde yapılması kararı alındı. Özel servis ve taşımalı eğitim ile ilgili bir takım kararlar aldık. Allah’a şükür çoğunu diğer kurum ve kuruluşlarımızla yaptığımız işbirliğiyle uygulamaya koyabildik. Okul çevrelerinde bulunan mekruh binalar ile ilgili bir kararlar aldık. İnternet kafeler ile ilgili kararlar aldık. Liselere güvenlik personeli alınmasıyla ilgili kararlar aldık. Bizler öncelikle güvenliği sağlamamız gerekiyor, bu kapsam da ilimizde 740 civarındaki birimin yüzde 80’inde kamera sistemi mevcuttur” diye konuştu.