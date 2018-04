Bitlis’te Kültür Haftası etkinlikleri

Bitlis’te Kültür ve Turizm Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bitlis Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından bir konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, “Turizm aslında en basit ifade ile insanların bir yerden bir yere kültürel aktiviteleri gerçekleştirmek için yaptıkları bir etkinliktir. Ülkemiz maalesef son birkaç yıl öncesine kadar birkaç il ve turizm merkezi dışında özellikle sahil bandına sıkışmış deniz, kum ve deniz üçlüsünün olduğu bir alandı. Fakat son yıllarda yapılan kazı çalışmaları, restorasyonlar ve yeni açılan turizm merkezleri ile beraber adeta cennet vatanımızın her köşesi bir turizm merkezi haline geldi ve dünyanın en çok turist çeken ülkeleri arasında yer almaktadır. Bir ülkede turizm alanında başarı olmak için üç temel unsura ihtiyacımız vardır. Bir tanesi alt yapınızın güçlü olması gerekiyor. Yani bunlar ulaşım sektörleri, konaklama sektörleri, restoranlar gibi alt yapıların sağlam olması lazım. İkincisi kültürel anlamda kazı ve restorasyonlarla turizme açık hale getirerek doğal alanların turizme kazandırmanız gerekiyor. Üçüncüsü, aslında en önemlisi de ne kadar envanteriniz olursa olsun tanıtım yapamazsanız, istediğiniz pastayı alamıyorsunuz” diye konuştu.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu ise, “Kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, kültür ve turizm politikaları ile ülkemizin bu değerlerini ortaya çıkararak, Bitlis’inde buradan alması gereken payı almasını sağlamak ve bu Anadolu’muzun güzel değerlerini bu hafta münasebeti ile toplumumuzun çeşitli kesimleri ile paylaşmak açıkçası bizler açısından da ilimizi açısından da çok çok önemlidir. Çünkü bin yıl önce silinmez mührünü vurduğumuz Anadolu, içinde barındırdığı sayısız değerlerle tarih boyunca dünyanın hep gözbebeği olmuştur. Bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizm, sektör olarak ülkelerin en önemli gelir kaynaklarının hep başında gelmiştir. Bu alanda turizm; sahil ve arkeolojik bölgelerinin olmasının ötesinde turizm açısından da çok ciddi bir potansiyeli kendi bünyesinde barındırmaktadır. Ülkemiz dört bir yanı ile kültür ve medeniyet kokan bir coğrafyaya ev sahipliği yapan çok kıymetli bir ülkedir. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine nereye bakarsanız bakın, Anadolu coğrafyasından birçok medeniyetin izlerini görmek mümkün. Bunun yanında da yine her türlü doğal güzelliği de kendi bünyesinde barındıran böyle bir ülkeye sahibiz. Bu anlamda ilimiz tarihi geçmişi milattan önce 4 bin yıllara dayanan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel zenginlikleri ve doğal zenginlikleri ile kimlikli bir şehre sahibiz. Her zaman söylediğim gibi her şehre nasip olmayan birçok özelliği kendi bünyesinde barındıran bir şehre sahibiz. İçinde yaşayanlar belki bu toprakta doğanlar, bu şehrin bu kimliğinin bazen farkında olmayabiliyorlar. Ama dışarıdan gelen birisi olarak birçok kişi bu şehre geldiğinde, her ilçesini ayrı bir tarihi ve doğal güzelliğinin ötesinde ve binlerce yıllık geriye dönük medeniyetlere ev sahipliği yapmış adeta açık hava müzesini andıran bir görünüme sahip olduğunu belirtiyorlar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından hafta nedeniyle düzenlenen bazı yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilirken, halkoyunları ve tiyatro gösterileri yapıldı.

Programın sonunda ise, Bitlisli fotoğraf sanatçılarının fotoğraflarının bulunduğu sergi açılışı yapıldı.