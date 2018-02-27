Bitlis’te ‘Kaymakamlar ve İl İdare Şube Başkanları’ toplantısı

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında ‘Kaymakamlar ve İl İdare Şube Başkanları’ toplantısı yapıldı.

Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen ‘Kaymakamlar ve İl İdare Şube Başkanları’ toplantısında konuşan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, 2018 yılının yatırım ve hayata geçirilecek projeler açısından yoğun geçeceğini söyledi. “İnşaat sezonunun başlamasıyla birlikte 2018 yılının ilimiz açısından yatırım temposunun yoğun olacağı bir yılı birlikte göreceğiz” diyen Ustaoğlu, ilgili kurumların hazırlıklarını tamamlaması talimatı verdi.

“Okuma Yazma Seferberliği ile ilgili yoğun mesai harcayacağız”

Vali Ustaoğlu, ‘Okuma Yazma Seferberliği ile ilgili yoğun mesai harcayacaklarını belirterek, “İlimizde de bizim tespitimize göre 20 bin civarında okuma yazma bilmeyen kişi var. Bir seferberlik içerisinde hedef kitlemiz olan 18-65 yaş grubu arasındaki okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımıza yönelik yoğun bir kampanya ve çalışma sürecine giriyoruz. İnşallah ilimizde istenen hedefi yakalarız. Kaymakam arkadaşlarımız da kendi ilçelerinde hazırlıklarını bir an önce tamamlasınlar. Bu konuda maalesef en fazla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde sıkıntı var. Seferberlikte özellikle bayanları dahil ederek istenen verimi alacağız” dedi.

“Kur’an okuma seferberliği konusunda da iyi bir rüzgar estirelim”

“21. yüzyılda okuma yazma bilmeyen birinin olmaması lazım” diyen Ustaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu konuda bütün arkadaşlarımızdan üst düzey fedakarlık bekliyoruz. Ne çekersek cehaletten, cahillikten çekiyoruz. Maalesef bölgenin kaderi halkımız cahil bırakılarak başta terör örgütü olmak üzere bir takım sosyal problemlerin hepimizin zaman zaman kamuoyundan ve medyaya yansıyan boyutlarıyla hep birlikte görüyoruz. Bu konuda özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüze çok ciddi görevler düşüyor. Mesela sadece okuma yazma öğretilmesi değil, sosyal problemler noktasında ailelerin bilinçlendirilmesidir. Aynı zamanda okuma yazma seferberliğinin Diyanet boyutuyla da ilgili çalışmamız var. 2018 yılında ilimizde okuma yazma kampanyasının dışında Kur’an okuma seferberliği konusunda da iyi bir rüzgar estirelim diyorum.”

Vali Ustaoğlu, kamu kurumlarında kullanılan atık malzemelerin değerlendirilmesine yönelik ‘Sıfır Atık’ projesiyle ilgili de çalışmalarının olacağını sözlerine ekledi.

Vali İsmail Ustaoğlu’nun konuşmalarının ardından toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşların sunumları ile devam etti.