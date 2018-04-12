Bitlis’te fidan dikimi

Bitlis’te Orman İşletme Genel Müdürlüğü ile Diyanet Vakfı işbirliği ile fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bitlis merkezdeki Kent Ormanı’nda belirlenen alanda gerçekleştirilen fidan dikimine Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu da katıldı. Vali Ustaoğlu, Hikmet Kiler Fen Lisesi öğrencileriyle birlikte hem fidan dikti hem de öğrencilere nasihatlerde bulundu. Burada bir açıklama yapan Ustaoğlu, “Baharın gelişi tüm canlıların adeta dirilişi demek. Bu anlamda da bugün burada Orman Genel Müdürlüğümüzle Diyanet Vakfının imzalamış olduğu protokol çerçevesinde ilimizde ağaç dikme seferberliği ve kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Bu vesile ile belirlenen alan içinde müftülüğümüz personeli, Orman Genel Müdürlüğümüzün ilimizdeki elamanları ile birlikte bizlerde böyle güzel bir kampanyaya ev sahipliği yapmış olduk. Arzumuz, yapacağımız kampanyalar ve çalışmalarla Bitlis’imizi daha yeşil bir hale getirmek, daha yaşanabilir hale getirmek ve gelecek kuşaklara çok daha büyük bir miras bırakmaktır. Belirlenen sahada 2 bin 200 tane fidan dikilecek. Aynı zamanda okullarımızda da bu kampanyayı devam ettireceğiz. Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü, belirledikleri sahalarda tespitlerini yapacaklar. En kısa zamanda okullarımıza, kurumlarımıza tahsisler yapacağız, herkes bu kampanyada yerini almış olacak” diye konuştu.