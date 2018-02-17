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Bitlis’te 50 kilo EYP imha edildi

Bitlis kırsalında yürütülen terör operasyonları kapsamında 50 kilo El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada "Merkeze bağlı Kayalıbağ Köyü kırsalında, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını...

Bitlis’te 50 kilo EYP imha edildi

Bitlis kırsalında yürütülen terör operasyonları kapsamında 50 kilo El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada "Merkeze bağlı Kayalıbağ Köyü kırsalında, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını...

17 Şubat 2018 Cumartesi 14:36
Bitlis’te 50 kilo EYP imha edildi

Bitlis kırsalında yürütülen terör operasyonları kapsamında 50 kilo El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada "Merkeze bağlı Kayalıbağ Köyü kırsalında, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek, maksadıyla 16 Şubat 2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde, toprağa gömülü vaziyette 3 adet basma düzenekli EYP, 50 kilo amonyum nitrat ve mazot karışımı patlayıcı madde, 5 adet boş mutfak tüpü, 25 kilo mazot, 20 kilo . tütün ve muhtelif malzeme ele geçirilmiş olup, yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir.

Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
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