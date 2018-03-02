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Bitlis’te 1 kilo metanfetamin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 1 kilogram metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis’te 1 kilo metanfetamin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 1 kilogram metanfetamin ele geçirildi.

02 Mart 2018 Cuma 10:35
Bitlis’te 1 kilo metanfetamin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 1 kilogram metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Arama neticesinde 4 parça halinde toplam daralı ağırlığı 1 kilogram uyuşturucu/uyarıcı metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 şahıs yakalanmıştır. Olay ile ilgili yakalanan S.A., Ü.G. ve S.G. isimli şahıslar, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Nakletmek veya Sağlamak’ suçundan sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmişlerdir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.
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