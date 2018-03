Bitlis Valisi Ustaoğlu’ndan ‘8 Mart’ mesajı

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Ustaoğlu; kadınların, toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası, toplumun yapıtaşını oluşturduğunu ifade etti. Ustaoğlu, “Ailenin temel unsurudurlar. Hayatın her alanında her türlü fedakârlığı gösteren kadınlarımız, bu vatan ve millet için canını feda etmeye hazır nesilleri de yetiştirmektedirler. İnsan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi, demokrasi kültürünün yerleşmesi ile kadınlar, eğitimden bilime, sanattan kültüre hayatın her alanında başarı ile yerini almış ve almaya devam etmektedirler. Aile kurumunun temelini oluşturan, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımız, sosyal ve ekonomik hayattaki bu başarıları kadar, yetiştirdikleri nesillerle de geleceğimizin şekillenmesine herkesten daha çok katkıda bulunmaktadırlar. ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ buyruğuna bizleri muhatap kılan bir anlayışın mensupları olarak, bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğimizin özellikle bilinmesini istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle milli mücadelede ve 15 Temmuz’da gösterdikleri fedakârlık ve vatanseverlik örneğiyle vatanımız ve milletimiz için gövdesini siper eden şehit ve gazilerimizin anneleri ile eşleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.