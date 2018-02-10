BİGACEM’in “Genç Gazeteciler” Projesi başladı

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) tarafından hayata geçirilen "Genç Gazeteciler Yetişiyor" isimli SODES projesi kapsamında açılan "Temel Gazetecilik" kursu başladı.

Bitlis merkezde bulunan BİGACEM’e ait gençlik merkezinde başlayan kurs için açılış programı düzenlendi. Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük ve SODES Bitlis İl Müdürü Necati Kaya’nın katılımıyla gerçekleşen programda kurdele yerine kurdele şeklinde yapılan yaş pasta kursiyerler tarafından kesildi.

Açılışın ardından davetlilerle birlikte ilk dersi dinleyen Vali Yardımcısı Murat Kütük, kursun hayırlı olmasını diledi. Gazetecilik mesleği ve kursun önemine dikkat çeken Vali Yardımcısı Murat Kütük, "Gazetecilik mesleği son derece önem arz eden bir meslektir. Bu sebeple öncelikle bu mesleğin ilk adımı olan Temel Gazetecilik kursuna katılan tüm genç gazeteci adaylarına başarılar diliyorum. Genç kardeşlerimiz burada alacakları eğitimle hem mesleğin püf noktalarını öğrenecek hem de burada öğrendikleriyle de ilin tanıtımına katkı sunacaklarına inanıyorum. Bu vesile ile kursu açan BİGACEM’e teşekkür ediyor ve bir kez daha kursun kursiyerleri ve genç gazeteci adaylarına başarılar diliyorum" dedi.

BİGACEM Başkanı Özcan Çiriş ise, katılımlarından dolayı tüm davetlilere teşekkürlerini ileterek, "Gazetecilik mesleğinin geliştirilmesi ve genç nesillere aktarılması amacıyla bu projeyi hazırladık. Bu proje ile gençlere gazetecilik mesleğinin sevdirilmesini ve bu mesleğe teşvikinin sağlanmasını amaçlamaktayız. Bu anlamda da bu gün açılışını yapmış olduğumuz kurs kapsamında genç gazeteci adaylarına bir ay süreyle ’Temel Gazetecilik’ ve ’Haber Fotoğrafçılığı’ konularında teorik ve uygulamalı eğitimler vereceğiz. Bu projemiz sayesinde hem ilimiz genelinde bu mesleği yapan meslektaşlarımızın kendilerini geliştirmesi sağlanmış olacak hem de gençlere gazetecilik mesleği sevdirilecek. Proje kapsamında oluşturduğumuz gençlik evinde gençlerin mesleki becerileri de geliştirilecektir. Projemiz, meslektaşlarımız ve 18-29 yaş grubundaki toplam 240 genci kapsıyor. Bu vesileyle projemizin hem üyelerimize hem gençlerimize hem de ilimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Açılış programına Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük, SODES Bitlis İl Müdürü Necati Kaya ve SODES ekibi, BİGACEM Başkanı Özcan Çiriş, BİGACEM Genel Sekreteri Hakan Okay, BİGACEM Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Aygül ve Ferhan Çelebi, BİGACEM üyeleri, kursun kursiyerleri ve aynı zamanda genç gazeteci adayları ve davetliler katıldı.