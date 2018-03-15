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Başkan Gürsoy’dan Müdür Demir’e ziyaret

Bitlis’in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürlüğüne vekâleten atanan Emniyet Müdürü Durmuş Oğuz Demir’i makamında ziyaret etti.Bitlis İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevindeyken Adilcevaz ilçesine vekâleten...

Başkan Gürsoy’dan Müdür Demir’e ziyaret

Bitlis’in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürlüğüne vekâleten atanan Emniyet Müdürü Durmuş Oğuz Demir’i makamında ziyaret etti.Bitlis İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevindeyken Adilcevaz ilçesine vekâleten...

15 Mart 2018 Perşembe 20:03
Başkan Gürsoy’dan Müdür Demir’e ziyaret

Bitlis’in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürlüğüne vekâleten atanan Emniyet Müdürü Durmuş Oğuz Demir’i makamında ziyaret etti.

Bitlis İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevindeyken Adilcevaz ilçesine vekâleten atanan Emniyet Müdürü Durmuş Oğuz Demir görevine başladı.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve Belediye Meclis Üyesi Cemil Günay, İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Oğuz Demir’i makamında ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulunup ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileterek görevinde başarılar diledi.

Müdür Durmuş Oğuz Demir ise, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Başkan Necati Gürsoy ve Belediye Meclis Üyesi Cemil Günay’a teşekkür etti.
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