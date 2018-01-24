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Başkan Aksoy’un oğluna “ByLock’tan” takipsizlik kararı

FETÖ/PDY üyelerinin örgüt içi haberleşme amaçlı kullandıkları “ByLock” programını kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy’un oğlu Ömer Faruk Aksoy hakkında yürütülen...

Başkan Aksoy’un oğluna “ByLock’tan” takipsizlik kararı

FETÖ/PDY üyelerinin örgüt içi haberleşme amaçlı kullandıkları “ByLock” programını kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy’un oğlu Ömer Faruk Aksoy hakkında yürütülen...

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:25
Başkan Aksoy’un oğluna “ByLock’tan” takipsizlik kararı

FETÖ/PDY üyelerinin örgüt içi haberleşme amaçlı kullandıkları “ByLock” programını kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy’un oğlu Ömer Faruk Aksoy hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Ekim 2017 tarihinde Ankara merkezli yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ‘FETÖ/PDY üyesi’ olduğu ve ‘ByLock’ adlı haberleşme programı kullandığı gerekçesiyle Başkan Aksoy’un oğlu Ömer Faruk Aksoy hakkında Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada delil yetersizliğinden dolayı “takipsizlik” kararı verildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen takipsizlik kararında, Ömer Faruk Aksoy adına kayıtlı GSM hattında ByLock kullanıldığı, ancak söz konusu hattın Aksoy tarafından hiç kullanılmadığı, hattın R.G. isimli şahıs tarafından kullanıldığı ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen analiz raporu sonucunda ise ByLock hattı tespit edilen söz konusu GSM hattının 29 Ocak 2014 – 8 Temmuz 2015 tarihleri arasında bahse konu cep telefonunda kullanıldığının tespit edildiği vurgulandı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/4679 nolu soruşturma dosyasıyla ilgili 2017 nolu karar tutanağında ise şu bilgilere yer verildi:

“Şüpheli Ömer Faruk Aksoy hakkında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan soruşturma işlemlerine başlanılmış ise de; şüpheli Ömer Faruk Aksoy’un ByLock programının kullanıldığı GSM hattını hiç kullanmadığı, söz konusu hattın R.G. isimli şahıs tarafından kullanılmış olabileceği kanaatine varılmıştır. Ayrıca şüphelinin mevcut delil durumu itibariyle silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediğine dair şüpheli hakkında adli soruşturmayı gerektirecek başkaca suç ve suç unsuru bulunmadığı anlaşılmakla, açıklanan nedenlerle şüpheli hakkında kamu adına ek kovuşturma yapılmasına yer olmadığı karar verilmiştir.”
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