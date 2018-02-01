Başkan Aksoy icraatlarını anlattı

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Bitlis Aktif Yerel Gazeteciler Derneğinde (BAYGADER) icraatlarını anlattı.

Başkan Aksoy, kendisini makamında ziyaret eden BAYGADER Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine 2017 icraatlarını anlatırken, 2018 projelerinden de bahsetti. Göreve geldikleri 2014 yılından bu yana Tatvan’da onlarca projeyi hayata geçirdiklerini belirten Aksoy, “Göreve geldiğimiz 2014 Nisan ayından itibaren yaklaşık 4 yıldır vaat ettiğimiz birçok projeyi hayata geçirdik. Birçok projemiz ise halen yapım aşamasında ve çok kısa sürede tamamlayacağız. Şu an içerisinde bulunduğumuz yeni belediye hizmet binası başta olmak üzere sergi ve kongre merkezi, canlı hayvan pazarı, su ve kanalizasyon, doğalgaz altyapı, İşletme Parkı, Feribot Parkı, İşletme Parkı 3. Etap, hayvan hastanesi, hanımlar lokali ve spor salonu, sosyal market, mesire alanı, mezbahane modernizasyonu, saha amirliği, hangar binası, şehir gençlik merkezi, İşletme Oteli, İşletme Camisi, güneş enerjisi santrali gibi projelerimizi faaliyete soktuk. Bilgi evi, seyir terası ve teleferik projesi, şehirlerarası otobüs terminali, tekne yanaşma yeri ve şehir mezarlığı gibi projelerimiz ise tamamlanmak üzere. Bizler 2014 seçimleri öncesi halkımıza neyi vaat ettiysek yaptık. İleri gittik. Söz verdiğimiz projelerimiz dışında birçok çalışmayı da hayata geçirdik. Meclis üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımız ile sürekli bir gayret içerisindeyiz. İlçemiz için, memleketimiz için, Tatvan’ımız ve Tatvanlılar için neler yapabiliriz, ne tür projeler geliştirebiliriz gayreti içerisindeyiz. Çalışmalarımızı baltalamak isteyenler oluyor, halkımız ile aramızda kurulan bu gönül bağını yıkmak isteyenler oluyor. Bizim boş işlere ayıracak vaktimiz yok. Biz tüm vaktimizi ve gücümüzü halkımıza hizmet etmeye adadık. Bizler hizmet etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Allah’ın izniyle yeni ve daha büyük projeler ile yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Aksoy, 2018 projelerinden de bahsederek, 20 dönümlük alanda 1 milyon dolarlık güneş enerjisi santrali kuracaklarını kaydetti. Aksoy, “2018 yılı itibariyle bilgi evi projemizin tüm hazırlıkları tamamlandı. Kısa süre içerisinde hayata geçecek. Seyir terası ve teleferik projesi, şehirlerarası otobüs terminali, tekne yanaşma yeri ve şehir mezarlığı gibi projelerimizi ise 2018 yılı içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ayrıca 20 dönümlük alana kurulacak güneş enerjisi santrali için ihale gerçekleştirdik. Bu konuda 1 milyon dolarlık bir rakamla ihalemizi gerçekleştirdik. Kurulacak güneş enerjisi santrali sayesinde günlük bin kilovat elektrik üretimi yapılabilecek. Bu yüzde 70’lik oran Tatvan Belediyesine hibe edilecek. Kalan yüzde 30’u ise Tatvan Belediyesinin öz kaynağından karşılanacak. İhalemiz kısa sürede sonuçlanacak. Destek ve katkılarından dolayı Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan ile DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekilimiz Vedat Demiröz’e Tatvan halkı adına teşekkür ediyorum. Bu projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BAYGADER Başkan Halis Olcay ise, kendilerine gösterdiği misafirperverlikten dolayı Başkan Aksoy’a teşekkür etti.

BAYGADER üyeleri, daha sonra AK Parti Tatvan İlçe Başkanı ve Feribot İşletme Müdürünü de ziyaret ettiler.