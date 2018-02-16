Bakan Sarıeroğlu Bitlis’te

BİTLİS (İHA) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bitlis’te AK Parti Bitlis Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi merkezi konferans salonunda düzenlenen kongrede AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongreye gönderdiği tebrik görüntüsü salonda izletilirken, Başbakan Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın gönderdiği tebrik mesajı okundu. Daha sonra kürsüye gelen Bakan Sarıeroğlu, kadınlar olarak gece gündüz, soğuk, kar demeden davaları için, ülke için kapı kapı gezen, bölgedeki kardeşleri için çabalayan ve bunun karşılığında bir şey beklemeyen dünyanın başka yerinde görülemeyecek çok güçlü bir AK kadın teşkilatı olduklarını söyledi. Çok tarihi günlerden geçtiklerini, bölgede yaşanan gelişmeleri herkesin gördüğünü aktaran Sarıeroğlu, AK Parti olarak iktidara geldikleri günden bu yana zorlukları aşa aşa, millete hizmet aşkını ortaya koyacakları icraatları hayata geçirdiklerini belirtti.

Bakan Sarıeroğlu, parti olarak büyük badireler atlattıklarını, karalama kampanyalarıyla karşı karşıya kaldıklarını anımsatarak, "Ülkemizi daha ileriye götürmek amacıyla çok güçlü adılar atmak istediğimiz dönemlerde de hep önümüze engeller çıkarıldı. Bunları halkımızın, teşkilatlarımızın desteğiyle aştık. Gezi olaylarını, 6-8 Ekim olaylarını, 17-25 Aralık olaylarını yaşadık. Bunların hepsini milletimizden aldığımız desteklerle aştık. En son 15 Temmuz’ta 29 gün boyunca bütün ülkemizde nöbetler tutuldu. Hep birlikte tek yürek, tek ses olduk ve dünyaya bayrağımıza nasıl sahip çıkacağımızı, milletimize, vatanımıza nasıl sahip çıktığımızı gösterdik. Hiçbir ülke ben sanmıyorum ki, bizim yaşadığımız böyle büyük bir darba girişimiyle, böylesine büyük bir ihanetle karşıya kalıp yoluna güçlü adımlarla devam edebilsin." diye konuştu.

Yaşanan badirelerden sonra yola devam edemeyeceklerini düşünenlerin güçlü Türkiye’nin nasıl bir vatan millet sevdasına sahip olduğunu göz önüne koymadığını vurgulayan Sarıeroğlu, milletin, vatan söz konusu olduğu zaman canını nasıl siper edeceğini hesap edemediklerini dile getirdi.

Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milletin o gece akın akın sokaklara dökülerek ülkesini sahipsiz bırakmayacağını göz önünde bulunduramadıklarını belirten Sarıeroğlu, "O gece dünyaya nasıl bir ve beraberlik içinde olacağını gösterdik. Ankara’da, gazi kentimizde büyük bir kahramanlık destanı yazdık. Hala barut kokusu burnumuzda. Hala kaybettiğimiz kardeşlerimizin cansız bedenleriyle karşılaştığımız o acı görüntüler gözlerimizin önünde. Ömrümüz boyunca unutamayacağımız ağır bir gece yaşadık. Allah, bu milleti hiçbir şekilde böyle ihanetlerle sınamasın. Milletimiz o gece sokağa çıkmasaydı, insanlar kendilerini tankların önüne atmasaydı, kendisine doğrultulan silahların önüne yürümese bu gün sizlerin karşısında olamazdık. Vatan diye bir şeyimiz kalmazdı. O nedenle, o gece sokağa çıkanlardan, nöbet tutanlardan Allah razı olsun. Böyle bir badireyi atlattıktan sonra ülkemizin büyümesi, güçlenmesi için çalışmalara başladık" şeklinde konuştu.

Sarıeroğlu, ekonomik hamlelerle karşı karşıya kaldıklarını, Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak isteyenlerin bunu başaramadığını kaydederek, güçlü, kararlı, istikrarlı ekonomik politikalarla yola devam ettiklerini bildirdi. “Son dönemlerde yaşananları herkes görüyor. Sınır ötesinde Mehmetçiğimiz yine ülkemizin güvenliği, huzuru ve vatan topraklarımızın bütünlüğü için çok önemli mücadele veriyor" diyen Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Allah onları muhafaza eylesin. Sabah iki kardeşimizi eğitim uçuşu sırasında uçağın düşmesi sonucu kaybettik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Çok büyük oyunla karşı karşıyayız. Çok büyük bir tuzakla karşı karşıyayız. Bunların hepsini geçmişte olduğu gibi atlatacağız. Başarıyla, muzaffer olarak bu süreçlerden çıkacağız. Ordumuz, milletimiz, vatandaşlarımız el ele gönül gönüle bu operasyonun arkasında tek yürek olarak duruyoruz. Sizlerin dualarıyla bu süreci selametle tamamlayacağız. Bölgede yaşananların tarihi bir sürecin içinden geçtiğimizin en önemli emaresi olduğunu tekrardan ifade etmek istiyorum. Bakıyorsunuz kilometrelerce tüneller, kale gibi yapılan yerler bunların hepsi boşa değil. Çok önceden yapılan planlar var inşallah bu planları onların başına geçireceğiz. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşallah tüm dünyaya mesaj olacak başarılara imza atacağız. Bir yandan operasyonlar devam ediyor. 15 Temmuz’un yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Terörle mücadeleye devam ediyoruz ama ama bir yandan da reformlarımıza da devam ediyoruz. Operasyonlara maruz kalan ülke olmamıza rağmen bu kadar badireyle mücadele ediyor olmamıza rağmen geçen seneden bu seneye işsizlik oranını indirmiş durumdayız. Kadınlarımızın iş hayatına katılımlarıyla ilgili rakamlar artmış durumda. İnşallah çok daha güçlü adımlarla ülkemizin işsizlik rakamını kısa sürede tek haneli rakamlara indireceğiz.”

Vatandaşların yarına güvenle bakması için çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, "Daha iyi ne yapabiliriz, nasıl daha iyi aşamaya götürebiliriz" diye gayret ettiklerini ifade eden Sarıeroğlu, bugüne kadar yaptıklarının refahın daha çok artması, gelirlerin artması için ne kadar kararlı olduklarının göstergesi olduğunu söyledi. Sarıeroğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Ülkemizin yüzde 11 büyüme seviyelerinin vatandaşlara da yansımasını el birliğiyle sağlayacağız. Kadınlar için 15 yıldır devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık. Dünyanın örnek aldığı uygulamaları kadınlarımız için hayata geçirdik. Kadın güçlü olursa aile, aile güçlü olursa Türkiye güçlü olur dedik ve tüm çalışmaların odağında kadınlarımız oldu. Sosyal yardımlarla ilgili düzenlemelerde kadınlara destek veriyoruz. Siyasette, eğitimde, çalışma hayatında kadınların eşit koşullarda yer alma imkanlarını ortaya koyduk. Engelli çocukları olanlara bakım destekleri sağladık. Eğitimden sağlığa her alanda kadınların daha aktif olmasıyla ilgili imkanları geliştirdik. AK Parti diğer siyasi partilerden farklı. Bizler derdi olan insanlarız. Bizim derdimiz sadece ülkemiz ile ilgili değil. Türkiye ne kadar güçlü olursa bölgemizdeki mazlum kardeşlerimizin de o kadar güçlü olacağına inanıyoruz. Bu nedenle daha çok çalışmamız gerekiyor. Türkiye’nin AK Parti’ye ihtiyacı var. Muhalefetin halini görüyorsunuz. Allah onların eline düşürmesin inşallah. Ne vatandaşları anlıyorlar, ne içinden geçtiğimiz şartları okuyabiliyorlar, ne dünyanın gittiği yönü görebiliyorlar. Bu nedenle kullandıkları dil de, gittikleri yol da çok tehlikeli. İnşallah onlarda doğru yolu en kısa zamanda bulurlar. Bizim çok işimiz var. Sözle lafla geçirecek zamanımız yok. Spekülasyonlarla, algı çalışmalarıyla bizleri oyalamaya çalışıyorlar. Toplumun tüm kesimlerini daha iyi şartlara ulaştırmak için güçlü adımlar atmak zorundayız.”

Ziraat Bankasıyla emeklilerle ilgili çok önemli bir anlaşma imzaladıklarını belirten Bakan Sarıeroğlu, “Emekliliğe hak kazanan ancak borcu nedeniyle emekli olamayan esnafımız vardı. Şimdi Ziraat Bankasıyla imzaladığımız protokol sonrasında 48 ay vade ile komisyon olmadan geçmişindeki sicillerine bakılmadan çekecekleri krediyle, aidatlarını emekli maaşlarıyla ödeyerek emekli olabilecekleri bir sistem oluşturduk. Bununla ilgili lansmanı yaptıktan sonra çiftçilerden de aynı talep geldi. Gelecek hafta itibarıyla aynı uygulamayı çiftçilerimiz için de gerçekleştireceğiz. Kısa süre önce verdiğimiz söz vardı. Bunu yerine getirmek adına hayata geçirdiğimiz devrim niteliğinde bir düzenleme taşeron çalışması. Şu ana kadar sisteme giren incelemesi tamamlanan başvuru sayısı 700 bini geçmiş durumda. İnceleme devam ediyor. Süreç nisana kadar devam edecek. Sayı da artacak. Başvurular sisteme girildikten sonra şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol ediyor. Tüm emekçi kardeşlerimize kadroların hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma hayatı çok dinamik. Bizim bakanlığımız 80 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Yaptığımız her düzenleme haneleri etkiliyor. Bu nedenle çalışmalarımızı titizlikle gerçekleştiriyoruz. Tüm kesimlerle ilgili olarak ihtiyaçları talepleri yakından takip ediyoruz. Tüm konuların masamızın üstünde olduğunu ifade etmek istiyorum. Çok önemli bir dönemdeyiz. 2019 tarihi dönüm noktası olacak ama asla zor değil. 2019 yapılacak yerel seçimler sadece yerel seçim değil, genel seçimler sadece genel seçim değil, Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece bir Cumhurbaşkanlığı seçimi değil Türkiye’nin düşmanlarına korku, dostlarına güven salacağı tarihi bir dönüm noktası olacak. Devletin milletiyle tam anlamıyla bütünleşmesini sağlayacak. Türkiye’ye bir daha oyun oynanamayacağını, Türkiye’ye tuzakların kurulamayacağını, Türkiye üzerinde algı operasyonlarının yapılacağının cevabını yüksek sesle tüm dünyaya verilmiş olacağı bir tarihtir 2019, O nedenle daha fazla çalışmak durumundayız. Liderimiz gece gündüz inanılmaz bir tempoda çalışıyor. Bize düşen onun üzerindeki yükü hafifletmektir. Partimizde herkese yol açık. Cumhurbaşkanımız kadınları baş tacı yapıyor. Dayanışma içinde olmak, birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Bizi ayrıştıracak ne varsa aramıza girmesini engellememiz gerekiyor. Bizler teşkilatlarımızın ihtiyaçları konusunda her zaman sizlerin emrinizdeyiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise, Türkiye’de bakan olduktan sonra önce memurlarla ilgili sözleşmeyi, daha sonra taşeronla ilgili yasayı ve asgari ücretle ilgili düzenlemeleri başarıyla gerçekleştiren Sarıeroğlu’nu kentte ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.

16 Nisan’da Bitlis genelinde alınan yüzde 60 oy almalarında en büyük payın kadınların olduğunu vurgulayan Demiröz, “Kadınlarımız Kurtuluş Savaşı’nda da, 15 Temmuz’da da yapacağını yaptı, bundan sonra da yapacaktır. 2019’da yerel yönetimler seçimleri var. Sonra cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimi yapılacak. Bu seçimlerde başarılı olmamız için şimdiden çalışmalarımızı başlatmalıyız. Türkiye’yi bugüne kadar 3 kat büyüttük, bundan sonra da büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bitlis’e kısa zamanda 30 milyon liralık yatırımla Bitlis’te AMATEM VE ÇEMATEM merkezleri ile 35 milyon liralık büyük bir spor salonu yapacaklarını kaydeden Demiröz, Bitlis’in tarihi evleri ve mekanlarının onarımıyla ilgili kaynakların sağlandığını ve 2018’de çalışmaların başlayacağını belirtti.

Kongreye, AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.