Adilcevaz, ‘sakin şehir’ için atakta

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi, ’Uluslararası Yavaş Kentler Birliği’ Sakin Şehir (Cittaslow) üyesi olmaya hazırlanıyor.

Merkezi İtalya’da bulunan, yaşamın kolay olduğu kentlerin uluslararası ağı Cittaslow’a dahil olmak isteyen Adilcevaz Belediyesi Başkanı Necati Gürsoy, Uluslararası Cittaslow Genel Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret ederek, hazırladıkları kriterler dosyasını teslim etti. Teslim edilen dosya, Soyer tarafından şubat ayı içerisinde İtalya’nın Milano şehrine götürülerek burada Cittaslow Genel Kurulunda ilçenin ‘Sakin Şehir’ üyeliği görüşülecek.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Sakin Şehir (Cittaslow) üyeliğinin ilçe için önemli olduğunu belirterek, “Bugünün dünyasında, insanlar artık temiz ve sakin şehirler istemektedir. İlçemiz Van Gölü havzasının en güzel sahillerini içerisinde barındırmakta ve aynı zamanda doğa ve tarih turizminin yanında sualtı turizminin en önemli yerlerinden biridir. İlçemiz doğal yapısı ve tarihi güzelliklerini korumayı başarabilmiş nadir ilçelerden biridir. Sakin Şehir hareketi örf ve adetlerin yaşatılması ve insanların sağlıklı bir yaşam konforu elde edebilmesi için önem arz ediyor. İlçemizde organik ürünlerin yetiştirilerek tüketilmesi, insanlara sağlıklı bir yaşam sunuyor. Bunun yanında kültürel mirasa sahip olan ilçemizde tarihi dokuların en iyi şekilde korunması söz konusu. Bildiğiniz gibi Sakin Şehir olmak kısa vadede bir kentin tanınırlık ve bilinirliğini artırmaktadır. Orta ve uzun vadede ise sürecin başarılı yönetilmesi halinde, turizm gelirini arttırıyor. Bu proje sayesinde Sakin Şehir hareketine üye olan yerleşim yerleri hazırladıkları projelerini bu referansla daha kolayca halledebilmektedir. Cittaslow kriterlerinin sürdürülebilir bir kente kavuşmak isteyen yerel yönetimler için yol haritası işlevi görmekte ve bu sayede çeşitli konularda projeler geliştirmesine teşvik etmektedir. Cittaslow hem kentsel bir harekettir hem de yerel bir yönetim modelidir. Cittaslow hareketi insanların birbiriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendilerine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan, aynı zamanda altyapı sorunları olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, teknolojinin kolaylıklarından yararlanan bir harekettir. İnşallah başvurumuzun olumlu bulunması halinde bu projenin ilçemize önemli katkıları olacağı kanaatindeyim ve aynı zamanda turizm açısından da bize çok faydası olacağını düşünüyorum” dedi.

Cittaslow Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Koordinatörü olan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, Seferihisar’ın, ‘Sakin Şehir’ olmasının ardından dünyada çok güçlü bilinirlik kazandığını ifade ederek, “Türkiye’de sakin şehirler hareketine ilk başvuruyu Seferihisar Belediyesi olarak yaptık ve başvurumuz kabul edildi. Seferihisar, sakin şehirler hareketine Türkiye’de ilk giren yerlerden biridir. Bu sayede mal ve hizmet değeri konusunda ilçede ciddi bir yükseliş oldu. Seferihisar dünyada daha çok tanınmaya başladı. Avrupa’nın her yerinden ilçemize çok sayıda insan gelmektedir. Sakin şehir, yerel kalkınma modeli olmasının yanı sıra turizmi de olumlu etkiliyor. Adilcevaz’ın doğal güzelliklerinin yanı sıra huzurlu yaşamıyla sakin şehir hareketine mutlaka girebileceğini düşünüyorum. Çünkü burada her yerde bulunmayan çok güzel doğal güzellikler var. Sanıyorum önümüzdeki aylarda birliğe kabulü gerçekleşir. Böylece, Türkiye’nin doğusundan da bir kent birliğe katılmış olur. Olağanüstü tarihi miras ve eşsiz doğası ile Adilcevaz’ın da sakin şehir olacağını düşünüyorum” dedi.

Daha sonra Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve beraberindeki Yazı İşleri Müdürü Kenan İkibeş, proje koordinatörleri Faysal Özdemir ve Yusuf Çevik, Seferihisar’ın tarihi yerlerinin yanı sıra ilçedeki tesisleri gezerek incelemelerde bulundu.