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Öğrencilere spor malzemesi desteği

Bingöl’ün Solhan ilçesinde düzenli olarak camiye giden öğrencilere, spor malzemesi hediye edildi.Solhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı örnek bir çalışma yaptı. Düzenli olarak hem spor yapan hem...

Öğrencilere spor malzemesi desteği

Bingöl’ün Solhan ilçesinde düzenli olarak camiye giden öğrencilere, spor malzemesi hediye edildi.Solhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı örnek bir çalışma yaptı. Düzenli olarak hem spor yapan hem...

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:42
Öğrencilere spor malzemesi desteği

Bingöl’ün Solhan ilçesinde düzenli olarak camiye giden öğrencilere, spor malzemesi hediye edildi.

Solhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı örnek bir çalışma yaptı. Düzenli olarak hem spor yapan hem de camiye giden öğrencilere forma, şort ve spor ayakkabısı hediye edildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün çalışmasına destek olduklarını belirten İlçe Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, “Çocukları seviyoruz. Onlara değer veriyoruz. Biliyoruz ki, onlar bizim geleceğimizi inşa edecek olan yarınlarımız. Dolayısıyla onlar için her daim elimiz taşın altında olacaktır. Yeter ki siz okusunlar, iyi nesiller olsunlar, vatanınıza milletine hayırlı evlatlar olsunlar. Biz her zaman yanlarında olacağız”dedi.
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