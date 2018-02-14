Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113455
ALTIN
164.375
DOLAR
3.7951
STERLİN
5.2953
EURO
4.7012

Öğrencilere ‘Başarıya Gülümse’ konferansı

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de öğrencilere ‘Başarıya Gülümse’ konferansı verildi.Bingöl Belediyesi ve TÜGVA işbirliğinde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik program düzenlendi. Program kapsamında, kente gelen Kişisel Eğitim ve...

Öğrencilere ‘Başarıya Gülümse’ konferansı

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de öğrencilere ‘Başarıya Gülümse’ konferansı verildi.Bingöl Belediyesi ve TÜGVA işbirliğinde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik program düzenlendi. Program kapsamında, kente gelen Kişisel Eğitim ve...

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:06
Öğrencilere ‘Başarıya Gülümse’ konferansı

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de öğrencilere ‘Başarıya Gülümse’ konferansı verildi.

Bingöl Belediyesi ve TÜGVA işbirliğinde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik program düzenlendi. Program kapsamında, kente gelen Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, tarafından öğrencilerine ‘Başarıya Gülümse’ adlı konferans verildi. Bingöl Kültür Merkezi’nde verilen verilen konferansa, çok sayıda öğrenci katıldı.

Başarının önündeki en büyük engellerden birinin akıllı cep telefonları ve televizyonlar olduğunu vurgulayan Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, “Bu yeniliklere karşı değilim fakat amacının dışında kullanan çok insan var. Bunları amacına uygun kullanırsanız faydalı olur. Mesela televizyon benim aptal bir kutudan ibarettir ve karşıyım. Çünkü her gün düzenli ders çalışan biri yarım saatte olsa televizyon izliyorsa çalışması boşa gider. Giden tek şey zaman değildir. Beyin de bir hafta önceki haline geri döner’’ dedi.

Aslanhan, konferansın arından öğrencilerin sorularını cevapladı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç’te duraklar tahrip edildi
Genç’te duraklar tahrip edildi

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim