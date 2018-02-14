BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de öğrencilere ‘Başarıya Gülümse’ konferansı verildi.

Bingöl Belediyesi ve TÜGVA işbirliğinde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik program düzenlendi. Program kapsamında, kente gelen Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, tarafından öğrencilerine ‘Başarıya Gülümse’ adlı konferans verildi. Bingöl Kültür Merkezi’nde verilen verilen konferansa, çok sayıda öğrenci katıldı.

Başarının önündeki en büyük engellerden birinin akıllı cep telefonları ve televizyonlar olduğunu vurgulayan Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, “Bu yeniliklere karşı değilim fakat amacının dışında kullanan çok insan var. Bunları amacına uygun kullanırsanız faydalı olur. Mesela televizyon benim aptal bir kutudan ibarettir ve karşıyım. Çünkü her gün düzenli ders çalışan biri yarım saatte olsa televizyon izliyorsa çalışması boşa gider. Giden tek şey zaman değildir. Beyin de bir hafta önceki haline geri döner’’ dedi.

Aslanhan, konferansın arından öğrencilerin sorularını cevapladı.