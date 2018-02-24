Her yıl 2 metrenin üstünde kar yağışı gerçekleşen Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bu yıl bahar havası yaşanıyor.İlçede belediye tarafından da bahar temizliği yapılıyor.

Bingöl’ ün her yıl en fazla kar yağışı alan Karlıova’ da, bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklıkları gündüzleri 6 dereceye kadar yükselirken, geceleri ise eksi 5’lere iniyor. Sıcaklıkları fırsat bilen ilçe belediyesi, bahar temizliği çalışması yürütürken vatandaşlar da kahve önlerinde güneşlenerek sıcak havanın tadını çıkarıyor.

67 yıldır ilçede yaşadığını ve böyle bir kış görmediğini belirten ilçe sakini Ahmet Örnek, ’Bahar tadında bir kış yaşıyoruz. Çocukluğumdan beri burada yaşıyorum. Böyle bir kuş görmedik. Burada kış ayları çetin ve zor geçerdi ama bu yıl adeta yaz ayını yaşıyoruz" dedi.

İlçe sakinlerinden 60 yaşındaki Metin Poyaz ise "Hiçbir zaman böyle bir kış yaşamadık.Adeta bahar ayını yaşıyoruz. Çetin geçen kış mevsimlerinde yaşanılan ani değişiklikler bizleri az da olsa ürkütüyor. Kuraklıktan dolayı endişeliyiz. Umarım çiftçilerimiz bu sene zorluk yaşamazlar. Diğer taraf dan güneşli havanın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.