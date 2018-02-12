Genç’te duraklar tahrip edildi

Bingöl’ün Genç ilçesinde toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar için yapılan duraklar kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi.

Genç Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl ilçenin belirli noktalarına toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar için otobüs durakları yapıldı. Yapılan duraklardan bazılarının camları ve bankları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırılarak tahrip edildi.

Durakların tahrip edildiğini görev vatandaşlar, bu kişilerin bulanarak haklarında yasal işlem yapılmasını istedi. Yetkililerde, duraklara zarar verenlerin bulunması için çalışma başlattı.