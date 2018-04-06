Bingöl’ün Belediye binası ihaleye çıktı

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi’nin gayretleri sonucu Milli Savunma Bakanlığı’nca belediyeye devri yapılan 35 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek belediye binası için ihaleye çıkıldı.

Belediye Başkanı Yücel Barakazi, kent merkezinde bulunan askeri alan içerisinde 9 bin 200 metrekarelik alan üzerine kentin mimarına uygun yeni hizmet binası yapılacağını söyledi.

7 kattan oluşan yeni hizmet binasının toplam inşaat alanının 24 bin metre kareye sahip olduğunu belirten Barakazi, “İlimizin mimarına yakışır, modern bir hizmet binası inşa edeceğiz. 9 bin 200 metrekarelik alan içerisinde inşa edilecek belediye binamızda 100 araçlık kapalı otopark, 500 kişilik konferans salonu, meclis toplantı salonu, sergi salonu, 200 kişilik çok amaçlı salon, nikah salonu ve 121 araçlık açık otopark alanlarıyla kentimizin imajına yakışır bir mimaride estetik bir belediye hizmet binası yapacağız” diye konuştu.

Alanın ön cephelerinin iş yerleri halinde yapmayı planladıklarını belirten Barakazi: “Belediye binasını da diş hastanesinin karşısındaki alanda iş yerlerinin arka kısmında düşünüyoruz. Bu alanda 3 temel parça var ve yapılan ön çalışmada birincisi, o alanda geçen yolları genişleteceğiz. Bu alana fazladan iki yol daha attık. Biri bağlantı yolu, biri de boydan boya bir yol. İkinci kısım alana ise belediye hizmet binasını yapacağız. Üçüncü kısım ise 13 bin metrekareye yakın o kısmı da ticari olarak düzenliyoruz. Bununla kent merkezi ve çarşımız açısından güzel bir rahatlatma sağlayacağını düşünüyoruz"ifadelerini kullandı.

Öteyandan Bingöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan ihale metni, Kamu İhale Kurumu resmi internet sayfasında yayınlandı.

Buna göre, belediye hizmet binası, 2 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’da açık ihale usulüyle Veysel Belgin Gençlik Merkezi’nde ihaleye çıkacak. İhale sürecinin ardından yüklenici firmayla sözleşme imzalanacak. Sözleşme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yapım işleri genel şartname hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanılacak. Yüklenici firma 750 günlük süreçte binayı tamamlayarak, geçici kabulü hazır hale getireceği bildirildi.