Bingöl’de şehitler için mevlit okutuldu

Bingöl’de polis haftası nedeniyle şehitler için Mevlit okutuldu.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173’üncü yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de çeşitli programlar düzenlenmeye başladı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hafta kapsamında merkez Ulu Camisinde şehitler için Mevlit programı düzenlendi. Mevlit’e Vali Ali Mantı, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, kurum amirleri, emniyet personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Mevlid-i Şerif’in okunmasıyla devam etti. İl Müftüsü Mecit Can’da şehitler için dua etti.

Daha sonra emniyet personeli tarafından katılanlara gül suyu ve lokum ikram edildi.