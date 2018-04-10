Bingöl’de arıcılara malzeme desteği

Bingöl’de 76 arıcıya yüzde 60 hibe destekli malzeme verildi.

Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen arıcılık desteklemeleri programı çerçevesinde 76 arıcı destek almaya hak kazandı. Düzenlenen programda destek almaya hak kazanan arıcılara 320 arı kovanı, 11 güneş enerjisi paneli, 7 baraka, 4 çadır, 5 sır alma teknesi, 3 sağım makinesi ve 3 dinlendirme kazanı verildi.

Bingöl balının Türkiye’de marka haline geldiğini belirten Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Bingöl’deki arıcılara destek olmak amacıyla daha önce 6 bin 500 arı kovanı dağıttıklarını söyledi.

Bu yılda arıcılara destek olacaklarını aktaran Polat;" Şuanda tespit çalışmalarımız devam ediyor. Arıcılarımızın konaklayacağı yerleri iyileştirerek, bal ormanları kurmaya çalışıyoruz. Temel paydamız tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza katkı sağlamak, onların geçim koşullarını iyileştirmektir. Ortak paydamız olan Bingöl için kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde olarak elimizden geleni yapacağız. Kamunun kaynağını tekrar millete aktarma noktasında elimizden geleni yapacağız"dedi.

Bingöl’ün arı ve bal konusunda ciddi bir geleneğe sahip olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Olgun ise, üniversite olarak bu alanda bilimsel çalışmalarının önünü açtıklarını belirtti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen yüzde 60 hibe destekli arıcılık destekleri programı kapsamında 76 arıcıya malzeme desteği verildiğini ifade eden Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmetcan Üzer ise, “Projeye başvuruda bulunan üyelerimizden 76’sı şuanda destek almaya hak kazandı. Bugün burada 320 arı kovanı, 11 güneş enerjisi paneli, 7 baraka, 4 çadır, 5 sır alma teknesi, 3 sağım makinesi ve 3 dinlendirme kazanı dağıtıyoruz"diye bilgi verdi.

Birlik bahçesinde düzenlenen programa Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Bingöl Belediye Başkanvekili Halim Sugü, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Olgun, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Fuat Berdibek, Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmetcan Üzer ve arıcılar katıldı.