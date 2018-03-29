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Adaklı’da toplu iş sözleşmesi

Bingöl’ün Adaklı ilçe belediyesinde toplu iş sözleşmesi ile işçilere yüzde 15 zam yapıldığı bildirildi.Adaklı Belediye Başkanı Zeki Işık ile Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Kazım Cavlı’nın katılımı ile toplu iş...

Adaklı’da toplu iş sözleşmesi

Bingöl’ün Adaklı ilçe belediyesinde toplu iş sözleşmesi ile işçilere yüzde 15 zam yapıldığı bildirildi.Adaklı Belediye Başkanı Zeki Işık ile Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Kazım Cavlı’nın katılımı ile toplu iş...

29 Mart 2018 Perşembe 16:52
Adaklı’da toplu iş sözleşmesi

Bingöl’ün Adaklı ilçe belediyesinde toplu iş sözleşmesi ile işçilere yüzde 15 zam yapıldığı bildirildi.

Adaklı Belediye Başkanı Zeki Işık ile Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Kazım Cavlı’nın katılımı ile toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında Adaklı Belediyesi işçilerine yüzde 15 zam yapıldı.

İşçilerin yaşam standartlarını daha iyi koşullara kavuşturmak ve huzur içerisinde görev yapmalarını sağlamak adına il ve ilçe belediyeleriyle sürekli istişare halinde olduklarını belirten Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Kazım Cavlı, atılan adımların önemli ama yetersiz olduğunu söyledi.

Hizmet veren bütün işçilerin her şeyin en iyisine layık olduklarını ifade eden Adaklı Belediye Başkanı Zeki Işık, gelirlerinin kısıtlı olduğunu ve ileri ki günlerde bu rakamları iyileştireceklerini aktardı.
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