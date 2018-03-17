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Üniversite öğrencilerinden hayatı kolaylaştıran proje

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, algılayıcı sistemin bir parçası ile insanların ulaşması zor olan tesisler ya da boru hatları geçen yerlerde olası sorunların tespiti için özel bir anten yaptı.WIN EURASIA Fuarı’nda...

Üniversite öğrencilerinden hayatı kolaylaştıran proje

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, algılayıcı sistemin bir parçası ile insanların ulaşması zor olan tesisler ya da boru hatları geçen yerlerde olası sorunların tespiti için özel bir anten yaptı.WIN EURASIA Fuarı’nda...

17 Mart 2018 Cumartesi 12:44
Üniversite öğrencilerinden hayatı kolaylaştıran proje

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, algılayıcı sistemin bir parçası ile insanların ulaşması zor olan tesisler ya da boru hatları geçen yerlerde olası sorunların tespiti için özel bir anten yaptı.

WIN EURASIA Fuarı’nda birbirinden değerli projeler beğeniye sunuluyor. Fuara katılan Atılımı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, yaptıkları küçük antenler ile insan hayatını daha da kolaylaştırmayı hedefliyor. Proje ile ulaşımı güç olan dağlar, ovalar ve kırsal yerlerde kurulan tesislerin ve boru hatlarının kontrolü daha kolay olacak. Antenler, söz konusu yerlerde meydana gelebilecek olan olumsuzlukları sinyaller ile ulaştıracak.

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Aydın, projenin TÜBİTAK destekli olduğunu kaydederek, “Bu proje kapsamında biz sadece algılayıcı sistemin bir parçasını geliştiriyoruz öğrencilerimiz ile birlikte. Özellikle kritik tesislerin korozyona karşı korunmasında bunların kablosuz bir şekilde tespit edilmesi için sistemin bir parçası da ürettiğimiz antenler. Bunların ortama duyarlı olması gerekiyor, ısıya karşı dayanıklı, soğuk sıcak değişimlerine karşı duyarlı olması gerekiyor. Dışarıdan da gözükmemesi gerekiyor. Literatürde mevcut olmayan kendi tasarımımız olan antenleri ürettik. Bu antenler, petrol boru hattındaki bir sistemde insanların ulaşamadığı bölgelerde mevcut arızaların ya da bozulmaların tespitini yapıp sistemi ulaştıracak” dedi.

“Bu sistemle sürekli bilgi aktarımı sağlanacak”

Sistemin yapılma nedenlerinden birisinin endüstride duyulan ihtiyaç olduğunu ifade eden Aydın, “Petrol boru hattı döşendiği zaman dağdan da geçiyor, ovalardan geçiyor, çok yüksek yerlerden geçiyor. Sıcaklığa, soğuğa maruz kalıyor ama insanlar oraya ulaşamıyor. Oraya öyle bir şey kurmalıyız ki orada verilen hizmetin kesintiye uğramaması için bunların anında tespit edilip oraya müdahalenin yapılması gerekiyor. Biz bunu sürekli olarak kontrol edeceğiz, bu sistemle sürekli olarak bu bilgi aktarımı sağlanacak. Anında da müdahale ulaşmış olacak” diye konuştu.
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