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’Pehlivan robotlar’ yağlı güreş için ilk kez er meydanında

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARATUM) tarafından düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması, robotların gösterisiyle başladı. Yarışma kapsamında en dikkat çekicisi ise Türkiye ve dünyada ilk...

’Pehlivan robotlar’ yağlı güreş için ilk kez er meydanında

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARATUM) tarafından düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması, robotların gösterisiyle başladı. Yarışma kapsamında en dikkat çekicisi ise Türkiye ve dünyada ilk...

12 Nisan 2018 Perşembe 15:50
’Pehlivan robotlar’ yağlı güreş için ilk kez er meydanında

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARATUM) tarafından düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması, robotların gösterisiyle başladı. Yarışma kapsamında en dikkat çekicisi ise Türkiye ve dünyada ilk kez pehlivan robotlar er meydanına çıktı. KBÜ öğrencileri tarafından geliştirilen proje kapsamında yapılan pehlivan robotların yağlı güreş yapması salondan büyük alkış aldı.

Karabük Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması (KBUIRO) Gökşen Mustafa Yücel Spor Salonundaki açılış ile başladı. Programın açılışında konuşan KARATUM Müdürü Prof. Dr. Raif Bayır, Karabük Üniversitesinin kurulduğu günden itibaren robot ve robot teknolojileri konusunda bir marka haline geldiğini belirterek, birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılara imza attığını söyledi.

Kazakistan ve Gürcistan ile Türkiye’den 13 üniversite, 27 lise ve dengi okulun 217 robotla yarışmaya katıldığını kaydeden Bayır, “Yarışmada, ’Karabük temalı çizgi izleyen robot yarışması’, ’sumo robot’ ve ’mini sumo robot’, ’safran çiçeği toplayan robot’, ’yağlı güreş yapan robot’ ve ’serbest’ kategori olmak üzere altı dalda yapılıyor. Yarışmamızın ülkemizde düzenlenen robot yarışmalarından farkındalığı ve özgünlüğü bulunmaktadır. Yarışmamızda kendi milli güreşimiz olan yağlı güreş yapan robotlar yarışma kategorisiyle dünyada ve ülkemizde ilke imza atacaktır. Ayrıca özellikle Safranbolu ilçemizde yetişen safran çiçeği toplayan mobil robot yarışması da bu yarışmanın özgün değerlerinden biridir" dedi.

Bayır, konuşmasında gelişen teknoloji ve robotlara da dikkat çekerek, “Bu yarışmalar farklı eğitim düzeyindeki gençlerin robot teknolojilerini takip etmelerine, kendilerine özgü robotlar geliştirmelerine ve genç nesilleri robotik alanına yönlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Hızla kalkınan ülkemizde sanayide kullanılan endüstriyel robot yoğunluğu ortalaması 10 bin işçi başına düşen robot sayısı bizde ise 9... Dünyadaki robot kullanım yoğunluğu ortalaması ise 55... Ulu Önder Atatürk’ün bize işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmemiz için ülkemizin robot ve robot teknolojileri konusunda ve bu teknolojileri kullanma ve geliştirmede mesafe kat etmemiz gerekmektedir. Ülkemizin öncelikli alanları arasında yer alan robot ve robot teknolojileri alanında düzenlenen bu yarışmaların önümüzde duran yeni sanayi devrimi endüstri 4.0’ın yapı taşlarından biri olan robotik otomasyon alanına gençlerimizin ilgisinin çekilmesine ve onların cesaretlendirilmesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çizgi izleyen robot Karabük temasıyla hazırlanan pistte gösteri yaparken, dünyanın en pahalı baharatı olan ve Safranbolu’yla özdeşleşen safran bitkisi toplayan robot da gösteri sundu.

Sumo ve yağlı güreş yapan robotların gösterisinin ardından Teknopark Fuaye Alanı’nda robot sergisi açıldı.

Sergide insansı robot ’Sanbot’, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve diğer protokol üyelerini selamlayarak erik dalı oynadı.

Yapım aşamasındaki İKA da sergilendi

Savunma sanayisine büyük katkı sağlaması planlanan askeri malzeme ve silah taşıma kapasiteli İnsansız Kara Aracı (İKA) fuaye alanında sergilendi. Aracın yapım aşamasında olduğunu ve her türlü zorlu arazi koşulu ve sokak çatışmalarında yer alacağı bilgisini veren KARATUM Müdürü Prof. Dr. Raif Bayır, “Askeri takip eden ve 400 kilo yük taşıyabilen zeki bir robot olacak. Şu an primitif yapıda. Silahlı bir şekilde olacak ve askerle hareket ediyor. Sokak arası çatışmalarda yönlendirmeyle kendisi kullanılabilecek. Arazi koşullarına göre dizayn ediliyor. Şu an geliştirme aşamasında ve bunu üniversitemiz bünyesinde yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan satranç oynayan robot, üç boyutlu yazıcı gibi diğer robotların yer aldığı sergi, yarın düzenlenecek müsabakalarla sona erecek.

Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Üniversite Genel Sekreteri Lütfü Köm, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
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