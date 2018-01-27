Özbekistan uzaya kendi uydusunu gönderecek

Özbekistan çok yakın bir dönemde uzaya kendi uydusunu gönderecek. Bunun ülkenin kısa vadeli stratejik hedeflerinden biri olduğu Özbekistan İnovasyon Gelişim Bakanı İbrahim Abdurahmanov tarafından açıklandı.

Uluslararası Basın Kulübünde konuşan Bakan, Özbekistan’ın uzaya kendi uydusunu göndermesi, ülkede çeşitli alanlarda gelişimine yol açacağını, hususen sayısal televizyonculuk yayınları ve internet bağlantı kalitesinin artmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Abdurahmanov, “Uzaya kendi uydumuzu göndermek bizim stratejik hedeflerimizden biridir. Son 25 yılda uzaycılık alanında çalışmalar yapılmadığı için uzay teknolojilerinin gerisinde kaldık, başkalarının uydusunu kullanmak zorunda kalıyoruz” dedi.