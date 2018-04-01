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Çin’in kontrolden çıkan uzay istasyonu yarın atmosfere girecek

Çin, atmosferde başıboş dolaşan ve parçaları Türkiye’nin üzerine düşme ihtimali de bulunan uzay istasyonu Tiangong-1’in yarın atmosfere girmesinin beklendiğini açıkladı.Çin’in Birleşmiş Milletlere 2016 yılının Eylül ayında kontrolden...

Çin’in kontrolden çıkan uzay istasyonu yarın atmosfere girecek

Çin, atmosferde başıboş dolaşan ve parçaları Türkiye’nin üzerine düşme ihtimali de bulunan uzay istasyonu Tiangong-1’in yarın atmosfere girmesinin beklendiğini açıkladı.Çin’in Birleşmiş Milletlere 2016 yılının Eylül ayında kontrolden...

01 Nisan 2018 Pazar 09:50
Çin’in kontrolden çıkan uzay istasyonu yarın atmosfere girecek

Çin, atmosferde başıboş dolaşan ve parçaları Türkiye’nin üzerine düşme ihtimali de bulunan uzay istasyonu Tiangong-1’in yarın atmosfere girmesinin beklendiğini açıkladı.

Çin’in Birleşmiş Milletlere 2016 yılının Eylül ayında kontrolden çıktığını bildirdiği Tiangong-1 uzay istasyonu, o tarihten bu yana dünyanın yörüngesinde dolaşıyordu. Avrupa Uzay Ajansı, geçtiğimiz günlerde uzay istasyonunun yakın tarihte yeryüzüne düşeceğini açıklamıştı. Riskli noktalar arasında Türkiye’nin de yer aldığı belirtilmişti.

Çin’in insanlı uzay çalışmalarından sorumlu mühendislik ofisinden bu sabah yapılan açıklamada, Tiangong-1’in Pazartesi günü atmosfere girmesinin beklendiği ifade edildi. Resmi haber ajansı Xinhua’da geçtiğimiz Cuma günü çıkan habere göre, Çinli uzmanlar uzay istasyonunun enkazının büyük kısmının atmosferde yanacağını ve yeryüzüne herhangi bir zarar vermeyeceğini dile getirdi. Uzmanlar, enkazın parçalarının büyük ihtimalle okyanusa düşmesinin beklendiğini belirtti.

Çin’in 8 ton ağırlığındaki uzay istasyonu Tiangong-1, 2011 yılında uzaya fırlatılmıştı.
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