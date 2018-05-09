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Bilim Fuarı düzenlendi

Arapgir’de Ahmet Zeyneloğlu ve Hacı Sadık Polat Ortaokulu’nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

Bilim Fuarı düzenlendi

Arapgir’de Ahmet Zeyneloğlu ve Hacı Sadık Polat Ortaokulu’nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:11
Bilim Fuarı düzenlendi

Programa, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın gençler için önemli olduğunu belirterek, “Bu bilim fuarları istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarıdır. Bu sayede gençlerimizin yaratıcılığı da ortaya çıkmaktadır. Gençlerimizin neyi niçin yapmalarını fark etmelerinde büyük bir önem arz ediyor” dedi. 

BÜLTEN

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Anahtar Kelimeler:
Bilim FuarıMalatyaHacı Sadık Polat Ortaokulu
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