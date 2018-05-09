Bilim Fuarı düzenlendi

Programa, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın gençler için önemli olduğunu belirterek, “Bu bilim fuarları istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarıdır. Bu sayede gençlerimizin yaratıcılığı da ortaya çıkmaktadır. Gençlerimizin neyi niçin yapmalarını fark etmelerinde büyük bir önem arz ediyor” dedi.

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