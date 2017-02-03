03 Şubat 2017 Cuma

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya-Gölbaşı karayolunda bir aracın tır ile çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

01 Şubat 2017 Çarşamba 16:15
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
  Kaza, Gölbaşı-Malatya karayolunda Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi girişinde yaşandı. Tatilden döndükleri öğrenilen M.T. yönetimindeki 33 US 255 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen M.Ç. (39) yönetimindeki 02 EH 424 plakalı tır ile çarpıştı. Feci kazada hafif ticari araçta bulunan 50 yaşındaki E.T. isimli kadın olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü M.T. (30) ile araçta bulunan Y.T. (10) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan E.T.'nin cansız bedeni olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkartılarak morga kaldırıldı.
Jandarma olay yerinde inceleme yaptı.
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya BusabahMALATYA GÜNCEL HABERLERHaber MalatyaMalatyaMalatya Haber

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya