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BTK: 'Dijital tuzağa düşmeyin'

Dijital oyunların çocuklar ve gençler arasında son derece popüler bir hale gelmesi bir dizi tehlikeye de davetiye çıkarıyor. Dijital oyunların çocukların ve gençlerin sosyal ağlarda ya da internet başında fazla zaman geçirmelerine sebep olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bilinçsizce sosyal ağlarda ve internet başında fazla zaman geçirmenin çocukları ve gençleri olası risklere açık hale getirdiğine dikkat çekiyor.

BTK: 'Dijital tuzağa düşmeyin'

Dijital oyunların çocuklar ve gençler arasında son derece popüler bir hale gelmesi bir dizi tehlikeye de davetiye çıkarıyor. Dijital oyunların çocukların ve gençlerin sosyal ağlarda ya da internet başında fazla zaman geçirmelerine sebep olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bilinçsizce sosyal ağlarda ve internet başında fazla zaman geçirmenin çocukları ve gençleri olası risklere açık hale getirdiğine dikkat çekiyor.

26 Ağustos 2018 Pazar 12:50
BTK: 'Dijital tuzağa düşmeyin'

Bilgi Teknolojilerii ve İletişim Kurumu (BTK), internet üzerindeki sözde oyunların yanı sıra birçok dijital oyun bulunduğunu duyurdu. Dijital tuzağa karşı alınacak önlemleri açıklayan BTK, "Oyunlar; zaman israfına ve erteleme davranışının yerleşmesine sebep olmaktadır. Dijital tuzağa düşen çocuklarda duygu kontrollerinde zorluk yaşama ve kişilik bozuklukları görülmektedir. A sosyalleşme ve aile içi iletişimi azaltması, sanal ile gerçeklik arasındaki farkı ayırt etmede güçlük gibi sorunlar yaşanmaktadır. Şiddet unsurları içerikleri sebebiyle saldırgan duygu, düşünce ve davranışların gelişmesine sebep olması, çocukların çevrimiçi tehditlere açık hale gelmesi gibi olumsuz özellikleri bulunmaktadır.

Ebeveynler öncelikle çocuklarının internet ve sosyal paylaşım ağlarında neler yaptığından haberdar olmalıdır. Ebeveynler teknoloji ve interneti bilinçli bir şekilde kullanmalıdır. Ebeveynler çocuklarıyla güçlü bir iletişim kanalı geliştirmeli, sorgulayıcı ve yargılayıcı bir tutum yerine arkadaşça bir yaklaşım sergilemelidir. Ebeveynlerin, çocukların oynayacakları oyunları birlikte seçmeleri gerekmektedir. Ebeveynler, çocukların dünyasına daha çok girerek çocukların oynadıkları oyunları birlikte oynamalıdır.

Benzer olgularla sosyal ağlarda karşılaşılması durumunda ilgili sosyal ağın raporlama araçları kullanılarak yardım merkezlerine şikâyet edilebilir. Ayrıca BTK’nın internet kullanıcılarının hizmetine sunduğu Bilgi İhbar Merkezi'ne http://www.ihbarweb.org.tr ihbarda bulunabilirler" denildi. 

Son Güncelleme: 26.08.2018 13:19
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