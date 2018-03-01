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Zabıta Müdürlüğü’nden servis araçlarına denetim

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilde faaliyet gösteren M ve S plakalı servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.Vatandaşların ulaşımda güvenli ve sağlıklı bir hizmet almaları amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde...

Zabıta Müdürlüğü’nden servis araçlarına denetim

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilde faaliyet gösteren M ve S plakalı servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.Vatandaşların ulaşımda güvenli ve sağlıklı bir hizmet almaları amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde...

01 Mart 2018 Perşembe 18:36
Zabıta Müdürlüğü’nden servis araçlarına denetim

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilde faaliyet gösteren M ve S plakalı servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

Vatandaşların ulaşımda güvenli ve sağlıklı bir hizmet almaları amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde birçok başlıkta incelemeler yapıldı. Bilecik Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin 17/10 maddesi ile Bilecik Belediyesi Şehir İçi Minibüsleri Yönetmeliğinin 17’inci maddeleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde; servis araçlarının Belediyeden Özel Servis Aracı İzin Belgesi ve Güzergah İzin Belgelerinin olup olmadığı denetlendi.

Başta çalışma ruhsatı ve güzergah izin belgesinin olup olmadığını denetleyen ekipler, araçların araç sürücülerinin ruhsat ve ehliyet kontrolü, araçların yolcu kapasitesinin kontrolü, araç içinin temizliği gibi konularda kontroller yapıldı. Sürücü ve rehber görevlilerine uyarıların ve bilgilendirmelerin yapıldığı denetimde ayrıca sürücülerin yaşı, sahip oldukları sürücü belgeleri, yurt içi taşımacılığı sürücü mesleki yeterlilik belgesi, sürücülerin sağlıklı olduklarını gösteren psikoteknik belgesi, bedeni olarak sağlıklı olduklarını gösteren belge, adli sicil kaydı belgeleri ve gerekli diğer dokümanların olup olmadığı incelendi.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yönetmelik maddesine aykırı olarak servis yapan araç sahiplerine cezai işlem uygulanmak üzere tutanak düzenlendiği bildirildi.
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