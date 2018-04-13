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Zabıta Müdürlüğü’nden denetim

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilde faaliyet gösteren birahane ve kahvehanelerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, halk sağlığını ilgilendiren konularda denetimlerine devam ediyor. Bilecik’teki...

Zabıta Müdürlüğü’nden denetim

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilde faaliyet gösteren birahane ve kahvehanelerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, halk sağlığını ilgilendiren konularda denetimlerine devam ediyor. Bilecik’teki...

13 Nisan 2018 Cuma 12:23
Zabıta Müdürlüğü’nden denetim

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilde faaliyet gösteren birahane ve kahvehanelerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, halk sağlığını ilgilendiren konularda denetimlerine devam ediyor. Bilecik’teki alkollü restoran ve birahanelere yönelik sıkı bir denetim gerçekleştiren ekipler, çalışmaları kapsamında kahvehanelerde de denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, genel temizlik, hijyen şartları, fiyat tarifeleri, etiket ile gıdaların hazırlanma ve saklanma koşulları kontrol edildi. Vatandaşların başta gıda ve sağlık ürünleri olmak üzere her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet almaları amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sırasında işletme sahiplerine sorumlulukları konusunda daha dikkatli ve titiz olmalarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Öte yandan Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların da bu konularda duyarlı olmasını ve herhangi bir olumsuzluk durumunda 153 Alo Zabıta numaralı hatları aramaları gerektiğini bildirdi.
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