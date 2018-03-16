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Yeni Dodurga Mesire alanında 100 fidan toprakla buluştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Sosyal Sorumluluk Dersi uygulama çalışması kapsamında 100 adet fidan dikti.Yeni Dodurga Mesire alanında Bozüyük Belediye’si iş birliği ile gerçekleştirilen fidan...

Yeni Dodurga Mesire alanında 100 fidan toprakla buluştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Sosyal Sorumluluk Dersi uygulama çalışması kapsamında 100 adet fidan dikti.Yeni Dodurga Mesire alanında Bozüyük Belediye’si iş birliği ile gerçekleştirilen fidan...

16 Mart 2018 Cuma 14:44
Yeni Dodurga Mesire alanında 100 fidan toprakla buluştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Sosyal Sorumluluk Dersi uygulama çalışması kapsamında 100 adet fidan dikti.

Yeni Dodurga Mesire alanında Bozüyük Belediye’si iş birliği ile gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde öğretim görevlileri, öğrenciler ve belediye yetkililerinin yanı sıra köy muhtarı Mustafa Terle de hazır bulundu. Etkinlikte; mesire alanına 100 adet akça ağaç fidanı dikimi gerçekleştirilerek doğaya 100 ağaç kazandırıldı. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, öğrencilerin böyle bir etkinliğe yönlendirilmesinin, doğa sevgisi ve doğaya sahip çıkma yönünden son derece önemli olduğu vurgulandı.
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