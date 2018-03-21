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Türkiye şampiyonları Bilecik’ten

Atletizm Türkiye Şampiyonalarında Gençler, Yıldızlar ve 16 Yaş Altı kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular Bilecik’in gururu oldu.Toplam 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz kazanan, 1 Balkan 3’üncülüğü...

Türkiye şampiyonları Bilecik’ten

Atletizm Türkiye Şampiyonalarında Gençler, Yıldızlar ve 16 Yaş Altı kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular Bilecik’in gururu oldu.Toplam 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz kazanan, 1 Balkan 3’üncülüğü...

21 Mart 2018 Çarşamba 16:28
Türkiye şampiyonları Bilecik’ten

Atletizm Türkiye Şampiyonalarında Gençler, Yıldızlar ve 16 Yaş Altı kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular Bilecik’in gururu oldu.

Toplam 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz kazanan, 1 Balkan 3’üncülüğü ile 4 bin 400 metre Milli Takımıyla Türkiye rekoru kırarak derece alan tüm atletler, İstanbul’da düzenlenen Milli takım hazırlık kampına antrenörleri eşliğinde katıldılar.

Bilecik’in şampiyonlarını makamında kabul eden Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, ‘‘Sizlerle ne kadar övünsek, ne kadar gurur duysak az kalır. Azimli çalışmalarınızın karşılığını almaya devam ediyorsunuz. İlimizi en güzel şekilde temsil ederek şanlı Türk bayrağımızı ulusal ve uluslararası arenalarda dalgalandırıyorsunuz. Bu başarıların en büyük mimarı olan antrenörlerimiz Mert Moralı ve Rıfat Işık’ıda özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum’’ şeklinde konuştu.

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere hediye takdiminde bulundu.

Öte yandan dereceye giren öğrenciler Hayriye Nur Arı, çoklu branşlar salon ligi kademelerinde 3’üncü kademede 3’üncü olarak genel puanlamayı da Türkiye 2’ncisi, Yasin Sosa, atletizm çoklu branşlar salon liginde 3’üncü kademede 1’inci olarak Türkiye Şampiyonu ve 16 yaş altı Türkiye Şampiyonasında 3 adım atlama ve 60 metre engelde Türkiye Şampiyonu, Ege Bartu Çakan, 16 Yaş altı Türkiye Şampiyonası 60 metre engelli Türkiye Şampiyonu, 200 metrede Türkiye 4’üncüsü ve çoklu branşlarda Türkiye 4’üncüsü, Turgay Erdoğan ise Çoklu Branşlar 2’inci kademe Türkiye 3’üncüsü oldu.
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