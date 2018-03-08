Tüm bayan müşterilerine karanfil takdim etti

Bilecik’te faaliyet gösteren bir lokanta, bugün müşteri olarak iş yerine gelen tüm bayanlara belli bir oranda indirim yaparken karanfil takdim etti.

Genç girişimci Fatih Balaban, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nin özel bir gün olduğunu söyledi. Balaban, "Toplumların temel taşı aile, ailenin temel taşlarından birisi kadınlarımızdır. Unutulmamalıdır ki; her zaman varlıklarıyla hayatın her alanında fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır. En başta annelik gibi kutsal bir görevi yerine getiren kadınlarımıza daima saygı duymalıyız. Bu nedenle bugün bayan müşterilerimize belli bir oranda indirim yaparak, hepsini karanfil takdim ettik. Bir fanus içine bugüne özel hazırladıklarımız küçük notları da bayanlarımıza çektirdik. Hepsi çok memnun oldular. Elimiz imkanlar olsaydı da başımızın tacı bayanlardan bugün hiç bir ücret talep etmeseydik, ama bazen istediklerimiz olmuyor. Tüm bayanlarımız 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım" dedi.