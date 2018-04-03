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Teknokentlerden bir yenisi Bilecik’e kuruluyor

Dünyada son dönemde yaşanan teknolojik gelişmelerin ortaya çıkmasına ev sahipliği yapan ’teknoloji üssü’ teknokentlerden bir yenisi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde Bilecik’e kuruluyor.Üniversitelerin teknolojik altyapılarını...

Teknokentlerden bir yenisi Bilecik’e kuruluyor

Dünyada son dönemde yaşanan teknolojik gelişmelerin ortaya çıkmasına ev sahipliği yapan ’teknoloji üssü’ teknokentlerden bir yenisi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde Bilecik’e kuruluyor.Üniversitelerin teknolojik altyapılarını...

03 Nisan 2018 Salı 12:10
Teknokentlerden bir yenisi Bilecik’e kuruluyor

Dünyada son dönemde yaşanan teknolojik gelişmelerin ortaya çıkmasına ev sahipliği yapan ’teknoloji üssü’ teknokentlerden bir yenisi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde Bilecik’e kuruluyor.

Üniversitelerin teknolojik altyapılarını girişimcilere açan, sanayicilerle akademisyenlerin ortak iş projeleri geliştirmelerine ve şirketleşerek kendi ürünlerini piyasaya sürmelerine olanak tanıyan “Teknokent” için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yaptığı başvuru 8 Aralık 2017 tarihinde kabul edildi ve karar 31 Mart 2018 tarih ve 30377 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bilimsel birikimini üretime geçirmek isteyen akademisyenler, iş fikri olan genç girişimciler ve Ar-Ge çalışmasına ihtiyaç duyan sanayi kuruluşları teknokent çatısı altında bir araya gelecek ve üretime yönelik çalışmalar yapıp kendi teknoloji şirketlerini kurabilecekler. Genç girişimciler, yenilikçi sanayiciler ve akademisyenler için büyük bir fırsat sunacak olan Teknokent, hem Bilecik’in hem de ülkemizin gelişimine önemli katkı sağlayacak.

Uzun süredir girişimcilik endüstrisinin dünyadaki göz bebeği durumunda olan teknokentlerden birini üniversiteye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bilecik Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Harun Mindivan, ”Başvuru sürecinde desteğini ve emeğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Taş’a, Harita Mühendisi Hüseyin Yalçın’a ve ATAP A.Ş Genel Müdürü İhsan Karamanlı’ya teşekkürler ediyorum. Mindivan, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanacak bütçeyle Gülümbe Kampüsü’nde, yüksek nitelikli ofisler ve toplu çalışma alanları olan bir teknokent binasının kurulacak” şeklinde konuştu.
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