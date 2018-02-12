Tehlike arz eden metruk binaların yüzde 80’inin yıkımı gerçekleştirildi

Bilecik Belediyesi tarafından kamulaştırılması yapılan ve yıkılması için gerekli işlemleri tamamlanan metruk binaların yüzde 80’inin yıkım çalışmaları tamamlandı.

Şehrin birçok noktasında bulunan ve birçok yönden tehlike arz eden 30’u aşkın metruk yapının yıkım çalışması, Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla gerçekleştirildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, tehlikeli ve kötü görüntüyü ortadan kaldırmak, sokak ile caddelerdeki ulaşımın daha rahat ve kolay olması amacıyla gerçekleştirilen yıkım çalışmaları ile aynı zamanda tinerci ve kötü alışkanlıklar sergileyen kişilerin engellenmesi amaçlanıyor. Buna göre yıkım için gerekli işlemleri tamamlanan 23 adet metruk bina Bilecik Belediyesi tarafından yıkılırken, 7 adet metruk bina ve mekan ise mülk sahipleri tarafından yıkıldı.

Öte yandan, her açıdan tehlike arz eden buna benzer başka alanlardaki kamulaştırılması ve diğer işlemleri tamamlanan yapıların da yıkılacağı bilgisi verildi.