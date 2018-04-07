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"Tarımsal Desteklemeler ve Eğitim Yayım Çalışmaları" bilgilendirme toplantısı

Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Bozüyük İlçesi’ne bağlı Düzağaç Köyü’nde, muhtarlara ve çiftçilere yönelik "Tarımsal Desteklemeler ve Eğitim Yayım Çalışmaları" konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.Toplantıya,...

"Tarımsal Desteklemeler ve Eğitim Yayım Çalışmaları" bilgilendirme toplantısı

Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Bozüyük İlçesi’ne bağlı Düzağaç Köyü’nde, muhtarlara ve çiftçilere yönelik "Tarımsal Desteklemeler ve Eğitim Yayım Çalışmaları" konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.Toplantıya,...

07 Nisan 2018 Cumartesi 12:18
"Tarımsal Desteklemeler ve Eğitim Yayım Çalışmaları" bilgilendirme toplantısı

Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Bozüyük İlçesi’ne bağlı Düzağaç Köyü’nde, muhtarlara ve çiftçilere yönelik "Tarımsal Desteklemeler ve Eğitim Yayım Çalışmaları" konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bozüyük Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, AK Parti Bozüyük İl Genel Meclis Üyesi Nizamettin Çam, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Abdullah Saray, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Güven Sönmez, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Devrim Toraman, Çayır Mera ve Yem Şube Müdürü Levent Burgu ile İlçe Müdürlüğü Teknik personeli, il ve ilçe köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Toplantıda açıklama yapan Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Köylerimize baktığımızda artık genç nüfus çok azaldı. Köyden kente göç çok hızlı yaşandı. Bakanlığımız bu durumu fark edip genç çiftçilerin destekleme projesini hayata geçirdi. Bunun neticesinde çiftçiliği gerçek anlamda köylerimizde yapacak 18-40 yaş aralığındaki gençlerimize 30 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlamaya bu senede devam edeceğiz. Genç çiftçilerin desteklenmesi projesinde de belirlenen şartları dikkate alarak başvuru yapmak gerekir" dedi.

Toplantı, bilgilendirme sunumunun yapılmasının ardından çiftçilerin ve muhtarların sorularınin dinlenmesi ile sona erdi.
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