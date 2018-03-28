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Suudi Arabistanlı hayırsever iş adamından Bozüyük’e cami

Suudi Arabistanlı hayırsever iş adamı tarafından Bozüyük’e yeni bir cami yaptırılması ile ilgili protokol imzalandı.Bozüyük Belediyesi ile Suudi Arabistanlı hayırsever iş adamı arasında Bozüyük’e yeni bir cami yaptırılması ile ilgili...

Suudi Arabistanlı hayırsever iş adamından Bozüyük’e cami

Suudi Arabistanlı hayırsever iş adamı tarafından Bozüyük’e yeni bir cami yaptırılması ile ilgili protokol imzalandı.Bozüyük Belediyesi ile Suudi Arabistanlı hayırsever iş adamı arasında Bozüyük’e yeni bir cami yaptırılması ile ilgili...

28 Mart 2018 Çarşamba 17:19
Suudi Arabistanlı hayırsever iş adamından Bozüyük’e cami

Suudi Arabistanlı hayırsever iş adamı tarafından Bozüyük’e yeni bir cami yaptırılması ile ilgili protokol imzalandı.

Bozüyük Belediyesi ile Suudi Arabistanlı hayırsever iş adamı arasında Bozüyük’e yeni bir cami yaptırılması ile ilgili hazırlanan protokol Bozüyük Belediye Başkanlığı makamında imzalandı. İmza törenine Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Suudi Arabistanlı hayırsever iş adamı Ad Hesham Salem Andulwahab Alroomı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir katıldı. Başkan Bakıcı misafirleri ile bir süre sohbet ederek yapılacak caminin özellikler hakkında bilgi aldı. Protokolün imzalanmasının ardından bilgi veren Başkan Bakıcı “Kasımpaşa Mahallemizde bulunan vatandaşlarımızın cami alanı talepleri doğrultusunda, çevre yolunun hemen kenarında ve ilçemizden geçen herkesin görebileceği konumdaki alan belediyemiz tarafından kamulaştırılmıştı. Buradaki 2700 mertekarelik ibadet alanına hayırsever iş adamı Ad Hesham Salem Andulwahab Alroomı tarafından inşaa edilecek olan “Kuwait Camii” ile ilgili olarak protokolümüzü imzaladık. Güçlenen ve Gelişen Bozüyük’ümüzde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda her alanda yatırımlarımız devam ediyor” diyerek caminin hayırlı olması temennisinde bulundu.
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