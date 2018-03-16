Şoförler ve Otomobilciler Odası adaylığını açıkladı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi esnaflarından nakliyeci Orhan Sabutay, Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 21. olağan genel kurul toplantısı yarın saat 13.00’te Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapılacak. Oluşturduğu genç ve dinamik ekibiyle başkanlığa aday olduğunu açıklayan Sabutay, oda üyelerinin desteğini istedi. 22 yıldır nakliyecilik yaptığını belirten Orhan Sabutay, “Biz şoför esnafımızın üzerindeki yükü arttırmak için değil mevcut sorunlarını bilerek bu yükü azaltmak için yola çıktık. Sorunları ortak akılla çözüme kavuşturacak bir kadro oluşturduk. Bizim derdimiz sadece esnaf kardeşimizin derdi değil aynı zamanda yaşanılabilir bir kent yaratma çabası içerisinde olan Bozüyük’teki tüm kurum ve STK’larla sağlıklı bir diyalog kurarak onlarında görüşlerini alarak var olan sorunlara ortak çözüm arayışları içerisinde olacağız. Bu kongrenin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.