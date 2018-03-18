Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Ünal, güven tazeledi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 21. Olağan Genel Kurul toplantısında mevcut Başkan Ahmet Ünal yeniden seçildi.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapılan genel kurul, divanın oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Yönetim, denetim ve bilanço gelir gider tablosunun okunup ibra edilmesinin ardından Oda Başkanı Ahmet Ünal tarafından kendilerini ibra eden oda üyelerine teşekkür edildi. Daha sonra divan Başkanı tarafından salondan ayrılmadan önce Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya söz verildi. Başkan Bakıcı, her iki adaya da başarılar dileyerek kazananın Bozüyük olması temennisinde bulundu. Adayların yönetim kurulu listelerinin tanıtılmasının ardından divan heyeti yerini İlçe Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti. Daha sonra ilçe seçim kurulu görevlilerince oy kabinlerinin düzenlemesinin yapılmasıyla oy verme işlemine başlandı. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 512 üyesinden 375’inin oy kullandığı seçimde 227 oy alan Ahmet Ünal, güven tazeleyerek 3’üncü kez başkan seçildi. Diğer aday Orhan Sabutay ise 141 oy aldı. 5 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde, 2 oy da boş çıktı.

Başkan Ahmet Ünal’ın yönetim kurulu listesinde Necati Arslan, Ayhan İnci, Mesut Çıbık, Paşa Dündar, Aziz Topal ve Ahmet Bayram yer aldı.